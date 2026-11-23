Жителей Белгорода предупредили о токсичных банкнотах на улицах города
В нескольких микрорайонах Белгорода на улицах обнаружили подозрительные банкноты. Городская администрация сообщила, что поверхность купюр с высокой вероятностью обработана токсичными химическими веществами, способными вызвать тяжелое отравление или ожоги при контакте с кожей.
В городской администрации сообщили, что опасность может исходить от любых предметов — кошельков, карт, пакетов, коробок, игрушек, бутылок, телефонов, пауэрбанков и конфет. Даже безобидная на вид вещь может оказаться опасной, ее могли оставить намеренно, отмечается в сообщении.
Горожан призвали не поднимать находки, не подходить к ним и не пытаться разглядеть содержимое. При обнаружении подозрительного предмета необходимо позвонить по номеру 112. Мэрия также рекомендовала провести беседы о правилах безопасности с детьми.