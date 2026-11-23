«Информация, если это посчитается целесообразным, будет также предоставляться по линии оборонного ведомства. Но, конечно же, мы обратили внимание на заявление Зеленского на этот счет»,— пояснил господин Песков на брифинге. Сегодня президент Владимир Зеленский подтвердил причастность Украины к атаке.