В Кремле переадресовали Минобороны вопрос об атаке на корабль «Меркурий» в Ливии
Минобороны России занимается вопросом, связанным с атакой на корабль «Меркурий» у побережья Ливии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Информация, если это посчитается целесообразным, будет также предоставляться по линии оборонного ведомства. Но, конечно же, мы обратили внимание на заявление Зеленского на этот счет»,— пояснил господин Песков на брифинге. Сегодня президент Владимир Зеленский подтвердил причастность Украины к атаке.
Накануне ливийские военно-морские и военно-воздушные силы перехватили более 20 безэкипажных катеров у побережья Бенгази в Ливии. Под удар попали два судна. Одним из них оказался российский ракетный корвет «Меркурий». По данным «Аль-Джазира», среди погибших есть несколько граждан России и Ливии.