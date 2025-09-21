Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ

Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Власти страны обвинили в этом Совбез ООН и его решение восстановить санкции против Ирана.

«Совет рассмотрел необдуманные действия трех европейских стран (Великобритании, Франции и Германии) по иранской ядерной программе. Несмотря на сотрудничество Министерства иностранных дел с МАГАТЭ и представление планов по разрешению проблемы, действия европейских стран фактически приостанавливают совместную деятельность с агентством»,— заявили в совете (цитата по Tashim.

Несмотря на это, в ведомстве подчеркнули, что политика Ирана в сфере ядерной энергетики все еще заключается в сотрудничестве для установления мира и стабильности в регионе.

МАГАТЭ помогает в исследовательской работе в сфере мирного атома и оказывает услуги по передаче ядерного оборудования и материалов. Агентство также контролирует развитие ядерных программ и следит за тем, чтобы помощь ведомства не была использована в военных целях.

Страны—участницы Совбеза ООН проголосовали за введение санкций против Ирана 19 сентября. Рестрикции подразумевают заморозку активов, запрет на производство любых атомных технологий и возобновление эмбарго на поставки оружия. Формальным основанием для запуска стало то, что Иран, по версии европейских стран, нарушил положения Соглашения по иранской ядерной программе.