Агенты ФБР поднялись на борт нефтяного танкера для расследования кибератаки
Военнослужащие США и агенты ФБР поднялись на борт крупного нефтяного танкера VL Prosperity для расследования кибератаки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Береговую охрану.
VL Prosperity следовал под иностранным флагом в сторону Техаса. По информации агентства, сотрудники Береговой охраны и ФБР поднялись на борт судна еще 21 августа.
Поводом для инспекции стали признаки доступа иностранных хакеров к бортовым сетям судна. По данным сервисов отслеживания, сейчас танкер находится у города Галвестон.
В Береговой охране уточнили, что капитан, экипаж и судовладелец оказывают полное содействие расследованию. Инцидент не вызвал сбоев в работе танкера, пострадавших среди членов команды нет.
В конце августа иранское агентство Mehr сообщало, что после кибератаки в районе Гибралтарского пролива у VL Prosperity 30 часов прерывалась связь.
США регулярно предпринимают действия по досмотру и перехвату танкеров, особенно тех, которые подозреваются в перевозке иранской нефти или нарушении морских блокад. Например, 17 июля 2026 года морские пехотинцы США высадились на борт танкера Wen Yao в Оманском заливе, а 16 июля 2026 года вооруженные силы США ударили по танкеру M/T Belma, направлявшемуся в иранский порт.
В июне 2026 года Центральное командование США (CENTCOM) также сообщило о выведении из строя танкера Jalveer, перевозившего иранскую нефть через Оманский пролив. Ранее, 9 июня 2026 года, США нанесли удар по танкеру Marivex, который пытался прорвать блокаду и зайти в иранский порт. 21 апреля 2026 года Пентагон сообщил о перехвате подсанкционного танкера Tifani в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования.