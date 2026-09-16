Агенты ФБР поднялись на борт нефтяного танкера для расследования кибератаки

Военнослужащие США и агенты ФБР поднялись на борт крупного нефтяного танкера VL Prosperity для расследования кибератаки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Береговую охрану.

VL Prosperity следовал под иностранным флагом в сторону Техаса. По информации агентства, сотрудники Береговой охраны и ФБР поднялись на борт судна еще 21 августа.

Поводом для инспекции стали признаки доступа иностранных хакеров к бортовым сетям судна. По данным сервисов отслеживания, сейчас танкер находится у города Галвестон.

В Береговой охране уточнили, что капитан, экипаж и судовладелец оказывают полное содействие расследованию. Инцидент не вызвал сбоев в работе танкера, пострадавших среди членов команды нет.

В конце августа иранское агентство Mehr сообщало, что после кибератаки в районе Гибралтарского пролива у VL Prosperity 30 часов прерывалась связь.