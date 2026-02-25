Чисточастичное признание

Суд в Самаре начал рассматривать уголовное дело против бывшего министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна и экс-руководительницы ГКУ СО «Самарафармация» Алевтины Игнатовой. По данным следователей ГСУ регионального ГУ МВД, оба обеспечивали ООО «Новая медицинская компания» и ООО «Фарм Мед» получение госконтрактов. Ущерб бюджету следствие оценило в 53 млн руб. Армен Бенян и Алевтина Игнатова частично признали вину. По версии следствия, к преступлению министра и главу «Самарафармации» склонил замминистра — Асланбек Майрамукаев, которого судят в том же суде.

Рассмотрение уголовного дел против бывшего главы самарского минздрава Армена Беняна и экс-руководителя ГКУ СО «Самарафармация» Алевтины Игнатовой началось сегодня, 25 февраля, в Советском районном суде Самары. Обоим инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Подсудимых защищают адвокаты Дмитрий Курмаев и Алексей Дубовитченко. Армен Бенян и Алевтина Игнатова находятся на свободе, но под подпиской о невыезде. Бывший министр сообщил суду, что работает заместителем главного врача по научной работе в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина. Алевтина Игнатова трудится юрисконсультом на станции переливания крови.

Уголовное дело, расследованием которого занималось ГСУ областного ГУ МВД, касается закупок в 2021-2022 годах медицинской техники и расходных материалов в рамках национального проекта «Здравоохранение» и постановления губернатора Самарской области «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции».

По данным следствия, чиновники создавали видимость конкуренции при выборе подрядчика методом сопоставимых рыночных цен. При этом, как считает следствие, к преступлению Армена Беняна и Алевтину Игнатову слонил замминистра здравоохранения Асланбек Майрамукаев, которого судят в том же суде. Фигуранты дел якобы действовали в составе организованной группы, получали процент от стоимости госконтрактов и обеспечивали видимость благоприятной обстановки в сфере здравоохранения для «повышения авторитета» перед коллегами и вышестоящим руководством.

Армен Бенян возглавлял министерство здравоохранения Самарской области почти 4,5 года — с июля 2020 года до ноября 2024 года. Чиновник покинул должность министра после отставки Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области. Армен Бенян — один из многочисленных соратников бывшего губернатора, которые оказались под подозрением в совершении коррупционного преступления. На прошлой неделе стало известно, что Ленинский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело бывшего председателя регионального правительства Виктора Кудряшова. В ноябре 2023 года Виктор Кудряшов и бывший министр строительства региона Михаил Асеев были задержаны и арестованы по подозрению в превышении должностных полномочий. В рамках расследования также были возбуждены уголовные дела в отношении бывшего врио министра строительства Николая Плаксина и экс-главы министерства управления финансами Андрея Прямилова, который скончался от онкологического заболевания в конце 2025 года. Уголовные дела касаются махинаций с деньгами при строительстве самарского метро.

В 2024 году Советский районный суд вынес замминистра приговор по статье о взяточничестве. В сентябре 2025 года Асланбека Майрамукаева признали виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в сфере закупок медицинского оборудования. В общей сложности экс-чиновник проведет в колонии строгого режима 9 лет и 8 месяцев. Сейчас в Советском районном суде рассматривается уже третье уголовное дело в отношении Асланбека Майрамукаева.

Предпочтение отдавалось двум компаниям — ООО «Новая медицинская компания» и ООО «Фарм Мед». Обе организации принадлежат Андрею Изюмскому. Помимо НМК заказчику поступали коммерческие предложения от ООО «ABC-Прайм» и ООО «Авалон Медицина». Как выяснилось в ходе проверки прокуратуры, руководители двух последних компаний вообще ничего не знали о закупке.

Представители «ABC-Прайм» и «Авалон Медицина» заявили, что коммерческие предложения являются поддельными и электронные адреса, с которых они отправлены, не имеют никакого отношения к компаниям. Как указано в документах суда, по данным силовиков, глава «Новой Медицинской Компании» Андрей Изюмский приказал подчиненным изготовить фиктивные коммерческие предложения, в том числе от имени посторонних компаний. В итоге получалось, что наименьшую цену в коммерческих предложениях всегда указывали либо НМК, либо ООО «Фарм Мед». Армен Бенян и Алевита Игнатова частично признали вину.

Сабрина Самедова