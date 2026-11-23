По данным Rusprofile, АО «ДИМ» было зарегистрировано в Москве в октябре 2020 года. Уставный капитал предприятия составляет 39,5 млн руб., данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ. Компания работает в сфере строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Управление сейчас возложено на генерального директора Алексея Крапивина, назначенного на должность 3 ноября 2026 года. До этого фирму возглавлял Фархат Хасанов. В 2025 году выручка АО «ДИМ» составила 121,2 млрд руб., увеличившись на 0,8% к предыдущему году (120,2 млрд), тогда как чистая прибыль сократилась на 74,5% — с 4,8 до 1,2 млрд руб. По итогам прошлого года компания заняла второе место в стране по объему выручки в своей сфере деятельности.