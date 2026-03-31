Крупный производитель металлоконструкций «Воронежстальмост» вылез из убытков

АО «Воронежстальмост» завершило 2025 год с чистой прибылью 31,2 млн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность предприятия, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье». В предыдущем, 2024 году крупнейший в регионе производитель металлоконструкций фиксировал убытки на 167,5 млн руб. При этом выручка предприятия не выросла, а снизилась — с 7,52 до 7,28 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, АО «Воронежстальмост» было зарегистрировано в Воронеже в июне 1997 года. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Уставный капитал предприятия составляет 70,8 млн руб. Сведения об учредителях не раскрываются. Генеральным директором с октября 2002 года является Андрей Боровиков. По итогам 2024-го «Воронежстальмост» занял в регионе первое место по выручке в своей отрасли. По России завод показал 31-й результат.

Себестоимость продаж «Воронежстальмоста» за минувший год уменьшилась с 6,65 до 6,06 млрд руб. Коммерческие расходы остались почти такими же — 336,3 млн, а управленческие выросли — с 598,5 до 683,4 млн. Прибыль до налогообложения достигла 65,6 млн.

В части долгосрочных обязательств предприятия с 278,4 до 429,9 млн руб. выросла сумма заемных средств. Отложенные налоговые обязательства аудиторское заключение оценило на уровне 24,7 млн руб. По краткосрочным обязательствам у «Воронежстальмоста» снизилась кредиторская задолженность — с 2,37 до 2 млрд руб. Однако обязательства перед поставщиками и подрядчиками увеличились примерно в 3,6 раза — до 1,29 млрд руб.

В июле прошлого года гендиректор АО «Воронежстальмост» Андрей Боровиков на коммуникационной сессии по денежно-кредитной политике ЦБ пояснил, что предприятие сработало в 2024-м в убыток из-за высоких процентов платежей по кредитам в связи с ростом ключевой ставки.

Денис Данилов