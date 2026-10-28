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Черноземье

Белгородские строители мостов подали в суд на москвичей

Белгородское АО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А. Скляренко» (БЗММК) подало иск в Арбитражный суд Белгородской области к московскому ООО «Мехколонна СТС». Сумма исковых требований составляет 133,5 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Василий Шитов / Коммерсантъ

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Заявление только поступило, обстоятельства и предмет спора пока не раскрываются.
По собственным данным, завод из Борисовки известен изготовлением пролетных строений для крупных столичных объектов: эстакады через Рязанский проспект, развязки на пересечении МКАД с Волгоградским проспектом, участка Северо-Восточной Хорды и реконструкции Волоколамского шоссе.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «БЗММК им. В.А. Скляренко» зарегистрировано в 1998 году в поселке Борисовка Белгородской области. Компания работает в сфере производства строительных металлических конструкций и изделий. Гендиректор — Виктор Скляренко, он возглавляет предприятие с августа 2014 года (до этого же года обществом владедло АО «Автомост», впоследсвтвии ликвидированное). Сейчас данные об учредителях не раскрываются. По итогам 2025 года выручка компании составила 5,7 млрд руб., что на 13% ниже уровня предыдущего года. Чистая прибыль при этом выросла на 14% — до 661 млн руб.

ООО «Мехколонна СТС» зарегистрировано в июне 2021 года в Москве и специализируется на выполнении специализированных строительных работ. С марта 2023 года компанию возглавляет гендиректор Дмитрий Белецкий. Единственным учредителем с долей 100% выступает Иван Чавдарь. Финансовые показатели ответчика выглядят скромнее, чем у истца: по итогам 2025 года выручка предприятия составила 422,3 млн руб., что на 52,4% ниже уровня предыдущего года (886,7 млн руб.). ООО сработало с убытком 44,6 млн руб.

Весной «Ъ-Черноземье» сообщал, что АО «Воронежстальмост» вышло из многомиллионных убытков, завершив 2025 год с чистой прибылью 31,2 млн руб.
Анна Швечикова