В Миллеровском районе обломки БПЛА повредили хозпостройку
Над Ростовской областью прошедшей ночью отразили воздушную атаку. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники в Таганроге и Волгодонске, а также в Миллеровском, Неклиновском и Усть-Донецком районах. В поселке Долотинка Миллеровского района в результате падения обломков дрона повреждения получили крыша и остекление хозяйственной постройки в частном домовладении. Пострадавших в результате происшествия нет.
«На Дону продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку беспилотных атак, а также размещение такой информации в сети Интернет», — отметил в сообщении глава региона.