Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники в Таганроге и Волгодонске, а также в Миллеровском, Неклиновском и Усть-Донецком районах. В поселке Долотинка Миллеровского района в результате падения обломков дрона повреждения получили крыша и остекление хозяйственной постройки в частном домовладении. Пострадавших в результате происшествия нет.