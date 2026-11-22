«Ураганные», которых гнали вперед домашние трибуны, вновь сравняли счет в середине третьего периода. Ярослав Алексеев оформил дубль, ассистентами выступили Михаил Назаров и Олег Попов. Но довести дело до победы в основное время «Бурану» не удалось — у команды, казалось, просто подошел к концу запас сил. И в овертайме за 21 секунду до конца добавленного времени решающая шайба влетела в ворота хозяев после ошибки на чужой половине площадки и решительной атаки «Химика». Победный для гостей бросок выполнил Максим Филимонов.