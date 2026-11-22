Воронежский ХК «Буран» уступил «Химику» в овертайме со счетом 2:3
«Химик» быстро открыл счет в матче. Гости завладели шайбой и реализовали фактически первый же свой момент — на третьей минуте отличился Матвей Петров. Однако уже спустя около минуты «Буран» смог отыграться. Неуверенно вынес шайбу перед собой голкипер «Химика», а подоспевший Ярослав Алексеев забросил ее в сетку.
«Ураганные», которых гнали вперед домашние трибуны, вновь сравняли счет в середине третьего периода. Ярослав Алексеев оформил дубль, ассистентами выступили Михаил Назаров и Олег Попов. Но довести дело до победы в основное время «Бурану» не удалось — у команды, казалось, просто подошел к концу запас сил. И в овертайме за 21 секунду до конца добавленного времени решающая шайба влетела в ворота хозяев после ошибки на чужой половине площадки и решительной атаки «Химика». Победный для гостей бросок выполнил Максим Филимонов.