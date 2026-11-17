Воронежский «Буран» одержал волевую победу над «Горняком-УГМК» со счетом 5:4
Заключительный матч выездной серии воронежский ХК «Буран» провел 17 ноября в Верхней Пышме. Соперником выступил «Горняк-УГМК». После первого периода «ураганные» проигрывали со счетом 1:4, но смогли переломить ход встречи, перевести ее в овертайм и добыть в нем волевую победу. Итоговый счет — 5:4 в пользу «Бурана».
Хозяева льда быстро открыли счет — уже в начале второй минуты отличился Никита Миллер. «Буран» так же быстро восстановил паритет, на это воронежцам тоже потребовалось около минуты. Шайбу забросил Алексей Горячев. Однако затем «Горняк-УГМК», казалось, раздавил соперника: на четвертой минуте хозяев вывел вперед Илья Ануфриев, на шестой преимущество увеличил Никита Некрасов, — после этого гости поменяли голкипера — а на 16-й четвертую шайбу в ворота «Бурана» отправил Алексей Макеев. Все голы были забиты в равных составах.
Второй период целиком прошел без заброшенных шайб, а в начале третьего вновь началась голевая феерия, но целью уже были ворота другой команды. На 43-й минуте отставание «Бурана» сократил Владислав Курбатов. Моментально следом третью шайбу «Горняку-УГМК» забросил Данил Шерстобитов, а еще минуту спустя на кураже счет сравнял Степан Карпов, которому ассистировал Шерстобитов. Для определения победителя в матче потребовалось дополнительное время, и на пятой минуте овертайма победную для «Бурана» шайбу забросил Михаил Назаров. Ассистентом выступил Михаил Мещеряков.
После победы в Верхней Пышме в активе у воронежцев — 30 очков по итогам 24 игр. «Буран» занимает промежуточное 12-е место турнирной таблицы Всероссийской хоккейной лиги. Домашнюю серию «ураганные» начнут 22 ноября матчем с воскресенским «Химиком». Встреча начнется в 17:00.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в предыдущем матче «Буран» в Челябинске выиграл у «Челмета» со счетом 5:2. Но до этого «ураганные» разгромно проиграли «Магнитке» со счетом 1:5.