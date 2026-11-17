Хозяева льда быстро открыли счет — уже в начале второй минуты отличился Никита Миллер. «Буран» так же быстро восстановил паритет, на это воронежцам тоже потребовалось около минуты. Шайбу забросил Алексей Горячев. Однако затем «Горняк-УГМК», казалось, раздавил соперника: на четвертой минуте хозяев вывел вперед Илья Ануфриев, на шестой преимущество увеличил Никита Некрасов, — после этого гости поменяли голкипера — а на 16-й четвертую шайбу в ворота «Бурана» отправил Алексей Макеев. Все голы были забиты в равных составах.