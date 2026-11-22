Каждому пострадавшему предусмотрена выплата в размере 10 тыс. руб. За частичную утрату имущества первой необходимости выплатят 50 тыс. руб., за полную — 100 тыс. руб. При утрате имущества предусмотрена также отдельная выплата в размере 50 тыс. руб. Получившие вред здоровью получат компенсацию от 200 тыс. до 400 тыс. руб. с учетом тяжести повреждений. Членам семей погибших выплатят по 1 млн руб.