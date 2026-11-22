Во Владикавказе семьям погибшим при хлопке газа выплатят по 1 млн рублей
Во Владикавказе начали принимать заявления на получение единовременной материальной помощи от пострадавших при хлопке газа в многоквартирном доме на улице Курсантов-Кировцев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Каждому пострадавшему предусмотрена выплата в размере 10 тыс. руб. За частичную утрату имущества первой необходимости выплатят 50 тыс. руб., за полную — 100 тыс. руб. При утрате имущества предусмотрена также отдельная выплата в размере 50 тыс. руб. Получившие вред здоровью получат компенсацию от 200 тыс. до 400 тыс. руб. с учетом тяжести повреждений. Членам семей погибших выплатят по 1 млн руб.
Документы для получения помощи в связи с утратой имущества необходимо подать в течение 30 календарных дней. Родственники погибших могут обратиться за выплатой в течение шести месяцев со дня введения режима чрезвычайной ситуации.
Заявления принимают в администрациях Северо-Западного и Затеречного районов Владикавказа по адресу: улица Леонова, 4.