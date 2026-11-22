Во Владикавказе к концу дня планируют ликвидировать последствия взрыва бытового газа
Коммунальные службы рассчитывают к концу дня завершить работы по ликвидации последствий взрыва бытового газа в многоквартирном доме на улице Курсантов-Кировцев во Владикавказе. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии.
Накануне коммунальщики расчистили двор и прилегающую территорию. К работам привлекли подведомственные организации МинЖКХ и службы городской администрации. Сейчас специалисты продолжают разбирать завалы и расчищать подъезд. Задействованы 50 сотрудников «Водоканала», семь единиц специализированной техники и работники ВМБУ «Спецэкосервис».
Для обеспечения безопасности во время восстановительных и следственных мероприятий в доме частично ограничили подачу энергоресурсов.
По предварительным данным, в здании постоянно проживали четыре семьи. Администрация Владикавказа предложила им временное размещение в маневренном жилищном фонде, однако жильцы пока отказались от этого варианта.