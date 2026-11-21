Движение поездов по Крымскому мосту полностью возобновлено
Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста восстановлено полностью. Об этом сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин.
«Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста возобновлено в полном объеме. Поезда через Крымский мост курсируют штатно», — заявил он в субботу (цитата по РИА Новости).
Движение по мосту было приостановлено в четверг после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. В тот же день оно было возобновлено по первому железнодорожному пути.