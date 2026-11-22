По данным ГИБДД, за десять месяцев 2026 года в России произошло 4,47 тыс. ДТП с участием средств индивидуальной мобильности — на 41,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В авариях погибли 76 человек, еще 4,7 тыс. получили травмы.