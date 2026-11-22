Власти Петербурга предложили изымать незарегистрированные электросамокаты
Власти Петербурга предложили закрепить в законодательстве право изымать электросамокаты, которые не прошли государственную регистрацию и не имеют номеров. С такой инициативой выступила заместитель председателя городского комитета по транспорту Александра Бахмутская в ходе обсуждения поправок к правилам дорожного движения, сообщает «Коммерсантъ».
Город также настаивает на обязательной проверке знаний правил безопасности и технических характеристик самокатов для допуска к управлению ими. Особое внимание, по мнению госпожи Бахмутской, необходимо уделить подросткам.
Инициативы властей Петербурга стали частью дискуссии о новых правилах для средств индивидуальной мобильности. Минтранс России вынес соответствующий проект поправок к ПДД на общественное обсуждение 3 ноября. Документ предусматривает, в частности, запрет на движение курьеров по тротуарам, поездки вдвоем на одном самокате и парковку СИМ вне специально отведенных мест. Для управления СИМ с двигателем мощностью от 250 Вт потребуются права категории М.
Минтранс получил более 1,6 тыс. предложений к проекту. Около 65% замечаний касаются терминологии и определений, еще четверть — ограничений для курьеров. Ведомство планирует завершить анализ предложений до конца ноября.
По данным ГИБДД, за десять месяцев 2026 года в России произошло 4,47 тыс. ДТП с участием средств индивидуальной мобильности — на 41,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В авариях погибли 76 человек, еще 4,7 тыс. получили травмы.