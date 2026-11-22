Со дня основания НАТО в 1949 году четвертая статья устава организации, предусматривающая консультации с союзниками в случае угрозы безопасности, применялась девять раз. В пяти случаях ее активировала Турция, в двух — Польша, в одном — Эстония, еще в одном случае за консультациями к НАТО обратилась сразу группа стран.