Как применялась 4-я статья устава НАТО
Со дня основания НАТО в 1949 году четвертая статья устава организации, предусматривающая консультации с союзниками в случае угрозы безопасности, применялась девять раз. В пяти случаях ее активировала Турция, в двух — Польша, в одном — Эстония, еще в одном случае за консультациями к НАТО обратилась сразу группа стран.
10 февраля 2003 года Турция, ссылаясь на ст. 4, обратилась к НАТО за консультациями из-за возможной угрозы ее населению в результате военного конфликта в Ираке. В ответ НАТО провело операцию «Демонстрационное сдерживание», в ходе которой была усилена граница Турции с Ираком.
22 июня 2012 года Турция запросила консультации с НАТО, после того как над Сирией был сбит ее самолет-разведчик RF-4E. Вскоре Анкара заявила, что решит проблему «исключительно дипломатическим путем».
3 октября 2012 года Турция применила четвертую статью, после того как пять ее граждан были убиты сирийскими снарядами. Анкара сделала запрос на размещение ракет Patriot, которые НАТО ей предоставило.
3 марта 2014 года Польша запросила консультации с НАТО в связи с ростом напряженности на востоке Украины.
26 июля 2015 года Турция обратилась к НАТО в связи с серией терактов в этой стране, в которых погибло около 30 человек.
28 февраля 2020 года Турция запросила консультации после гибели турецких солдат в результате авиаударов ВВС Сирии в сирийской провинции Идлиб.
24 февраля 2022 года Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия обратились за консультациями к НАТО в связи с началом специальной военной операции РФ на Украине.
10 сентября 2025 года Польша применила четвертую статью после нарушения воздушного пространства страны 19 беспилотниками.
19 сентября 2025 года Эстония активировала четвертую статью устава НАТО, заявив о нарушении тремя российскими истребителями МиГ-31 воздушного пространства страны. Минобороны РФ нарушение границ опровергло.