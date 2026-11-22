В Новороссийске за 10 месяцев 2026 года провели 2,3 тыс. сделок с недвижимостью, показав рост на 28% относительно аналогичного периода прошлого года. По итогам года спрос может показать прирост на 12-15%, хотя в целом по стране и Краснодарскому краю ожидается его снижение. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщила директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская.