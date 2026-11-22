Спрос на недвижимость в Новороссийске вырос на 28% в 2026 году
В Новороссийске за 10 месяцев 2026 года провели 2,3 тыс. сделок с недвижимостью, показав рост на 28% относительно аналогичного периода прошлого года. По итогам года спрос может показать прирост на 12-15%, хотя в целом по стране и Краснодарскому краю ожидается его снижение. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщила директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская.
«Положительная динамика обусловлена эффектом низкой базы: в период ограничений и снижения предложения число сделок падало. Однако стоит отметить, что на пике емкость спроса в городе достигала 7-8 тыс. сделок в год. При текущем уровне цен и ипотечных ставок объем спроса остается в пределах 3 тыс. сделок даже с учетом роста по отношению к прошлому году»,— прокомментировала эксперт.
По словам Ольги Змиевской, распроданность на первичном рынке Новороссийска составляет 29% (при норме 40-50%), что говорит о профиците на рынке. Период ограничений девелопмента совпал с периодом действия льготных ипотечных программ. Рынок находился в состоянии дефицита и достиг достаточно высоких цен. Сейчас их уровень выше, например, Краснодара. Девелоперская активность возвращается на рынок, а доступность ипотеки остается низкой. Цены при этом остаются высокими и тем самым сдерживают платежеспособный спрос»,— рассказала эксперт.