Руководителей краснодарской компании «Джи Эф Ай» предложили отправить в колонию
В Первомайском суде Краснодара 19 ноября прошло заседание по делу о хищении 823 млн руб. у вкладчиков торгово-инвестиционной компании «Джи Эф Ай». Как пишет “Ъ”, прения сторон прошли без подсудимых (они находятся в международном розыске), а из 1,2 тыс. потерпевших присутствовало всего четыре человека. Они надеются на возмещение ущерба за счет зарубежных активов организаторов финансовой пирамиды.
Прокуратура обвиняет создателя и главу организации Дмитрия Галактионова и его заместителя Леонида Воронкина в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и предлагает заочно назначить наказание в виде восьми лет шести месяцев и семи лет шести месяцев колонии соответственно. Гособвинитель считает вину обоих подсудимых доказанной. Смягчающих или отягчающих вину обстоятельств прокуратура не усматривает.
По версии следствия, Дмитрий Галактионов и Леонида Воронкин обещали вкладчикам высокую доходность (от 24 до 40% годовых) за счет вложений в добычу золота и алмазов, не собираясь при этом заниматься предпринимательством в сфере финансов. Организация существовала только за счет увеличения количества клиентов. Для поддержания легенды об успешном и перспективном бизнесе некоторым вкладчикам выплачивали вознаграждение и делали подарки.
Финансовая пирамида действовала в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Сочи и Майкопе с 2011 по 2015 год. С тех пор не стало 370 потерпевших, большинство из которых люди преклонного возраста.