По версии следствия, Дмитрий Галактионов и Леонида Воронкин обещали вкладчикам высокую доходность (от 24 до 40% годовых) за счет вложений в добычу золота и алмазов, не собираясь при этом заниматься предпринимательством в сфере финансов. Организация существовала только за счет увеличения количества клиентов. Для поддержания легенды об успешном и перспективном бизнесе некоторым вкладчикам выплачивали вознаграждение и делали подарки.