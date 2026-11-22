На Дону бывшего атамана и его сына осудили за хищение земли на 854 млн рублей
Аксайский районный суд Ростовской области вынес приговоры бывшему атаману Алексею Резникову и его сыну Роману, обвиняемых в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», по версии следствия, Алексей Резников в период с 27 февраля 2015 года по 20 декабря 2016 года незаконно приобрел право на земельный участок площадью 750 тыс. кв. м на территории Ольгинского сельского поселения. Ущерб, причиненный администрации поселения и Войсковому казачьему обществу «Всевеликое Войско Донское», был оценен более чем в 854,7 млн руб.
История с землей в Ольгинской ранее стала предметом еще одного уголовного дела. В мае 2026 года следствие сообщало о возбуждении дела в отношении жителя Аксайского района, которого подозревали в легализации земельных участков, приобретенных у муниципалитета по мошеннической схеме, и организации строительства коттеджных поселков в станице Ольгинской. По данным УФСБ по Ростовской области, стоимость легализованного им имущества составляла 835,5 млн руб. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
На фоне расследования губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил оказать помощь 150 семьям, чьи земельные участки в Ольгинской оказались под арестом в связи с делом о незаконной передаче земель.
Бывший атаман Алексей Резников признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему назначили семь лет лишения свободы с ограничением свободы на один год. Кроме того, ему запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с управленческими функциями в коммерческих и некоммерческих организациях.
Его сын Роман Резников признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств (ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Он получил девять лет колонии с ограничением свободы на два года. Ему также запрещено два года заниматься предпринимательской деятельностью и управлением коммерческими и некоммерческими организациями.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск комитета по имущественным и земельным отношениям администрации Аксайского района. С осужденных взыскано 854,75 млн руб. Арест на земельные участки, принадлежащие фигурантам и их родственникам, сохранен до исполнения решения о возмещении ущерба. Ограничения на 273 участка других лиц постановлено снять после вступления приговора в законную силу.