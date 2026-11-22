История с землей в Ольгинской ранее стала предметом еще одного уголовного дела. В мае 2026 года следствие сообщало о возбуждении дела в отношении жителя Аксайского района, которого подозревали в легализации земельных участков, приобретенных у муниципалитета по мошеннической схеме, и организации строительства коттеджных поселков в станице Ольгинской. По данным УФСБ по Ростовской области, стоимость легализованного им имущества составляла 835,5 млн руб. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.