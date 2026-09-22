Бывшего атамана обвинили в хищении земли в Ростовской области на 854,7 млн рублей

Аксайский районный суд Ростовской области 30 сентября начнет рассмотрение уголовного дела бывшего атамана станичного казачьего общества «Станица Ольгинская» Алексея Резникова и члена этого общества Романа Резникова. Первый обвиняется в мошенничестве с земельным участком, второй — в его легализации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Стоимость участка, право на который, по версии следствия, было незаконно приобретено Алексеем Резниковым, превышает 854,7 млн руб. Предварительное слушание по делу прошло по ходатайству обвиняемых и их защитников. Суд назначил первое заседание по существу на 30 сентября в 14:30. Ранее избранная мера пресечения в виде ареста оставлена без изменения еще на шесть месяцев. На тот же срок продлен арест имущества фигурантов, сообщает пресс-служба Аксайского районного суда.

По версии следствия, Алексей Резников в период с 27 февраля 2015 года по 20 декабря 2016 года незаконно приобрел право на земельный участок площадью 750 тыс. кв. м на территории Ольгинского сельского поселения Аксайского района. Ущерб, причиненный, как установило следствие, администрации поселения и Войсковому казачьему обществу «Всевеликое Войско Донское», оценен более чем в 854,7 млн руб.

Роману Резникову, помимо мошенничества, вменяется легализация имущества, приобретенного в результате преступления. Следствие считает, что с 12 сентября 2018 года по 25 августа 2025 года он разделил спорный земельный участок и передал его части родственникам и связанным с ним лицам. Стоимость имущества, которое следствие считает легализованным, составила более 844,4 млн руб.

Алексею Резникову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, Роману Резникову — по ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

История с землей в Ольгинской ранее стала предметом еще одного уголовного дела. В мае 2026 года следствие сообщало о возбуждении дела в отношении жителя Аксайского района, которого подозревали в легализации земельных участков, приобретенных у муниципалитета по мошеннической схеме, и организации строительства коттеджных поселков в станице Ольгинской. По данным УФСБ по Ростовской области, стоимость легализованного им имущества составляла 835,5 млн руб. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

На фоне расследования губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил оказать помощь 150 семьям, чьи земельные участки в Ольгинской оказались под арестом в связи с делом о незаконной передаче земель.

По данным аналитической базы «СПАРК-Интерфакс», станичное казачье общество «Станица Ольгинская» было ликвидировано 13 апреля 2022 года.

Валерий Климов