Съезд с ЕКАДа на Березовский тракт закроют с 23 ноября из-за работ
Съезд с Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) на Березовский тракт закроют с 23 ноября на время реконструкции эстакады, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Схема движения изменится на 21-м километре ЕКАД. Закроют первый поворот направо для водителей, которые едут по кольцевой на север. Работы проходят в рамках расширения участка ЕКАД с 10-го по 24-й километр.
После реконструкции прямые потоки по ЕКАД и Березовскому тракту будут проходить на разных уровнях. Для переезда с одной магистрали на другую на нижнем уровне построят транспортное кольцо и проложат к нему новые съезды с обеих дорог.
На эстакаде и путепроводе предусмотрено по шесть полос движения. Встречные потоки разделят железобетонными парапетными ограждениями, а по краям сооружений установят металлические барьерные ограждения.
Управление автомобильных дорог Свердловской области просит водителей быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
Напомним, на участке длиной 2,6 км все шесть полос рассчитывают запустить уже в текущем году. Финансирование обновления дороги в 2026 году составит 4,2 млрд руб. Завершить весь участок с 10-го по 24-й км планируется к 2028 году.