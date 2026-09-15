На ЕКАДе временно изменили схему движения из-за дорожных работ

В Екатеринбурге временно изменили схему движения на 10-15 км ЕКАД от съезда с дублера Сибирского тракта до пересечения с улицей Высоцкого, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Это связано с дорожными работами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Управление автодорог Свердловской области и АО «Трест Уралтрансспецстрой» перезапустили движение на новую сторону путепровода на пересечении с улицей Высоцкого. Путепровод построен в рамках реконструкции участка 10-24 км ЕКАД. Теперь транспорт движется по правой стороне будущей шестиполосной магистрали. На старом путепроводе начинается реконструкция. После проведения работ он будет обеспечивать движение по левой стороне расширенного участка ЕКАД»,— говорится в сообщении.

Реконструкция ЕКАД ведется на участке с 10-го по 24-й км — от Тюменского до Режевского тракта, открыть движение по всем шести полосам на участке протяженностью 2,6 км планируется в этом году. На обновление дороги в 2026 году направят 4,2 млрд руб. Весь участок планируется закончить в 2028 году.

Ирина Пичурина