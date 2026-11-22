С 1987 года Леонид Рапопорт начал работать в Уральском политехническом институте (УПИ), позднее стал директором директором института физической культуры. В 2005 году был выбран депутатом городской думы Екатеринбурга. С 2009 года работал министром спорта Свердловской области.