Леонид Рапопорт ушел с поста министра спорта Свердловской области
Леонид Рапопорт прекратил работу в свердловском правительстве, сообщили в региональном департаменте информационной политики.
«В связи с истечением срока трудового контракта и достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе Леонид Рапопорт завершил работу в правительстве Свердловской области»,— указано в сообщении.
Леонид Рапопорт родился в Свердловске в 1959 году, в 1981 году окончил Уральский государственный педагогический университет. В 1987 году окончил аспирантуру Сибирской академии физической культуры.
С 1987 года Леонид Рапопорт начал работать в Уральском политехническом институте (УПИ), позднее стал директором директором института физической культуры. В 2005 году был выбран депутатом городской думы Екатеринбурга. С 2009 года работал министром спорта Свердловской области.
Ранее «Ъ-Урал» писал, что Леонида Рапопорта ожидает отставка из-за достижения предельного возраста. По данным источника, экс-министра не планируют отправлять «в никуда», рассматривается вариант о назначении его главой одного из пяти управленческих округов Свердловской области.