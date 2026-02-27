Дроном и делом

Суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и на два месяца отправил в СИЗО основателя проекта Readovka Алексея Костылева. Ему инкриминируют хищение 1 млрд руб., выделенных Минобороны на закупку и поставку БПЛА. Защита просила отправить фигуранта под домашний арест, ссылаясь на состояние его здоровья после аварии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Костылев в Тверском суде Москвы

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Алексей Костылев в Тверском суде Москвы

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Тверской райсуд столицы удовлетворил ходатайство ГСУ ГУ МВД по Москве и заключил основателя Readovka под стражу на два месяца — до 25 апреля. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Следователь заявил, что господину Костылеву инкриминируют хищение бюджетных средств при исполнении госконтрактов на закупку и поставку БПЛА Минобороны России. Ущерб составил порядка 1 млрд руб. Уголовное дело было возбуждено 25 сентября 2025 года в отношении неустановленного лица. Причастность господина Костылева к хищениям, по словам следователя, подтверждается собранными по делу доказательствами. При этом было отмечено, что преступную деятельность фигурант пытался выдавать за законную предпринимательскую деятельность.

В ходе судебного заседания господин Костылев рассказал, что он холост, но у него на попечении находятся двое несовершеннолетних детей, а работает он телеведущим на Russia Today.

Адвокат Михаил Кондратьев просил отправить подзащитного под домашний арест. Гражданская жена фигуранта сообщила суду, что разрешает ему находиться у нее в квартире на время следственных действий. Защита приобщила к материалам дела медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и справки, подтверждающие неудовлетворительное состояние здоровья фигуранта. В том числе у него диагностирован ушиб головного мозга тяжелой степени, энцефалопатия и другие заболевания. В данный момент у него нарушены зрение и речь. «Видно, что ему тяжело говорить и ходить. У него нарушена координация»,— заявил адвокат. Также защитник отметил, что в ходе допроса господин Костылев давал показания и предлагал передать следователю свой загранпаспорт. По мнению адвоката, характеристики личности фигуранта и вся его деятельность свидетельствуют, что он не собирается скрываться. Суд, однако, доводам защиты не внял.

В Readovka заявили, что в данный момент издание оказывает «максимальную помощь следственным органам». В сообщении отмечается, что господин Костылев «внес вклад в формирование патриотической повестки в российской медиасреде». Также в нем отмечается, что «уголовное дело не связано с издательским бизнесом».

Алексей Костылев родился в Смоленской области в 1985 году. В 2011 году была основана Readovka на странице во «ВКонтакте», а спустя три года он создал одноименный сайт. В 2023 году Readovka и ее основатель были внесены в санкционный список Канады.

В октябре 2024 года Алексей Костылев попал в аварию в деревне Рухань Смоленской области, в результате его выбросило из квадроцикла. Утверждалось, что он находится в коме в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В сознание он пришел примерно через две недели.

Ефим Брянцев