Один человек погиб и шестеро ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области
За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 138 раз. В Шебекинском округе погиб мирный житель. Также в Белгороде, Борисовском, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали шесть человек. Трое из них госпитализированы, один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Об этом 22 ноября сообщил губернатор Александр Шуваев.
По информации регионального оперативного штаба, мужчина погиб в селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона. Он получил тяжелые ранения и скончался на месте. При детонации второго FPV-дрона женщина — боец самообороны — получила акубаротравму. Пострадавшей оказали помощь в Шебекинской ЦРБ, лечение она продолжит амбулаторно.
Удары за последние сутки были нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Ровеньскому и Шебекинскому округам. Зафиксировано семь артиллерийских обстрелов и пять сбросов взрывных устройств с БПЛА. Сбиты и подавлены 115 беспилотников.
Всего, по данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На территории Черноземья дроны ликвидировали в Белгородской, Воронежской и Курской областях. В частности, в Воронежской области уничтожили 23 БПЛА, пострадавших нет. В результате падения обломков в областном центре повреждены кровля и остекление частного дома, а также два автомобиля. В одном из пригородных районов повреждены остекление частного дома и хозяйственная постройка.
Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что за предыдущие сутки ВСУ 72 раза атаковали территорию Белгородской области. В результате удара в Шебекинском округе погибла мирная жительница. Кроме того, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые травмы в этом же округе 11 ноября.