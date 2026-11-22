За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 138 раз. В Шебекинском округе погиб мирный житель. Также в Белгороде, Борисовском, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали шесть человек. Трое из них госпитализированы, один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Об этом 22 ноября сообщил губернатор Александр Шуваев.