В оперативном штабе региона уточнили, что женщина погибла в селе Вознесеновка при атаке дрона. Скончавшийся в больнице мужчина был тяжело ранен 11 ноября в результате детонации БПЛА в селе Ржевка. Также в Белгороде, Белгородском, Борисовском и Шебекинском округах пострадали пятеро мирных жителей. Двое из них продолжают лечение в стационарах.