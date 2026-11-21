Два человека умерли в Белгородской области в результате ударов ВСУ
За последние сутки ВСУ 72 раза атаковали территорию Белгородской области. В результате удара в Шебекинском округе погибла мирная жительница. Кроме того, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые травмы в этом же округе 11 ноября. Информацию опубликовал в своих соцсетях губернатор Белгородской области Александр Шуваев.
В оперативном штабе региона уточнили, что женщина погибла в селе Вознесеновка при атаке дрона. Скончавшийся в больнице мужчина был тяжело ранен 11 ноября в результате детонации БПЛА в селе Ржевка. Также в Белгороде, Белгородском, Борисовском и Шебекинском округах пострадали пятеро мирных жителей. Двое из них продолжают лечение в стационарах.
По данным главы региона, удары за прошедшие сутки были нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ровеньскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Совершено десять артиллерийских обстрелов и семь сбросов взрывных устройств с БПЛА. Сбит и подавлен 91 беспилотник.
Всего минувшей ночью, по информации Минобороны РФ, дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 275 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье дроны ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Курской и Орловской областях.
Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что за предыдущие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 77 раз. В Борисовском округе пострадала мирная жительница — после оказания медпомощи она продолжает лечение амбулаторно.