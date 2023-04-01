РБК: Россия оспорила иск Yukos Capital из-за курьера

Россия оспорила ходатайство бывшей структуры ЮКОСа, компании Yukos Capital Limited, поданное в марте 2022 года в суд США округа Колумбия, на основании ненадлежащей доставки судебных документов. Передача российской стороне процедурных документов путем курьерской доставки — «нарушение суверенитета РФ», заявила российская защита. Yukos Capital хочет, чтобы американский суд признал и привел в исполнение решение Международного арбитража о выплате Россией $2,63 млрд, сообщает РБК.

По информации издания, 29 июня 2022 года в Министерство иностранных дел РФ был доставлен «курьерский пакет» с судебными документами об иске Yukos Capital. После этого Международный центр правовой защиты (МЦПЗ), созданный Россией для защиты от иностранных исков структур ЮКОСа, и Генпрокуратура, представляющая интересы РФ в международных делах, стали «работать не покладая рук», чтобы найти компетентных адвокатов, сообщил изданию глава МЦПЗ Андрей Кондаков.

Осенью прошлого года российская сторона уведомила США, что пакет с судебными документами не был доставлен в Россию надлежащим образом. «Любое вручение процедурных документов на территории РФ может быть осуществлено только российскими судами по запросу иностранного суда... Проще говоря, попытка вручить документы для РФ на ее территории через курьера была грубым нарушением суверенитета РФ»,— передает РБК слова господина Кондакова.

В июле 2021 года Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил Yukos Capital компенсацию $5 млрд, включая $2,63 млрд основной компенсации. В августе 2021-го Россия обвинила компанию в рассекречивании решения суда, поскольку это было нарушением конфиденциальности разбирательства. Россия заявляла о намерении защитить свои права. 10 октября 2022 года Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России и обязал Москву выплатить бывшей структуре ЮКОСа компенсацию.

Yukos Capital инициировала арбитражное разбирательство против России в 2013 году, требуя $13 млрд в качестве компенсации. Компания заявляла, что выдала ЮКОСу займы, которые не были возвращены из-за банкротства и ликвидации головной структуры по решениям российский властей. Предприятия ЮКОСа «Юганскнефтегаз» и «Самаранефтегаз» заняли у Yukos Capital $11,2 млрд и $2,4 млрд соответственно. Российские власти заявляли, что средства принадлежали компании ЮКОС и использовались в нелегальных схемах для вывода средств и уклонения от уплаты налогов.

Эрдни Кагалтынов