Беспилотные такси расширяют маршруты

В Москве уже в 2026 году расширят зону работы беспилотных такси. К концу года по городу будут курсировать около 200 автономных авто, обещают в Минтрансе. При этом только 100 из них можно будет заказать, остальные станут частью технологического эксперимента. Как на инициативу реагируют водители? И почему пилотный проект затронет и пешеходов?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Минтранс раскрыл планы на беспилотные такси, и они масштабные. В материалах ведомства говорится, что сервис уже тестируется в Москве, Иннополисе и на федеральной территории «Сириус». Причем эксперимент проводится исключительно в зонах со специальным правовым режимом, поэтому даже в столице все ограничено районами на Юго-Западе и Юго-Востоке города.

В пресс-службе автономного транспорта «Яндекса» подтвердили “Ъ FM”, что в компании готовятся расширить географию таких машин уже в этом году. Но сначала там хотят убедиться, что алгоритмы в самый ответственный момент не подведут пассажира. Разработчикам нужно смоделировать миллионы сценариев поездки, объясняет гендиректор IT-компании «А-Я эксперт» Роман Душкин:

«Современным беспилотным такси приходится гораздо сложнее, чем беспилотным такси будущего. В этом и заключается определенный парадокс. Первое поколение беспилотников должно быть значительно умнее последующих поколений, потому что ему приходится работать в среде, где есть люди, которые ведут себя недетерминированно: нарушают правила дорожного движения, превышают скорость и совершают другие трудно прогнозируемые действия. Беспилотные такси должны учитывать этот фактор в своей работе и реагировать на принципиальную непредсказуемость человеческого поведения. Люди зачастую не могут точно спрогнозировать даже собственные действия, но хотя бы руководствуются определенным планом. Беспилотным системам приходится учитывать и этот аспект».

«Яндекс» развивает технологии автономного движения с 2016 года. С января 2026-го компания запустила пробное тестирование беспилотных такси в Москве. К концу года этот вид транспорта вполне может стать частью отраслевого рынка. Однако есть одна проблема, предупреждает председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов:

«Беспилотные такси, которые я видел, — это Toyota. Все оборудование внутри — тайваньского производства. Я считаю, что нужно развивать отечественные технологии. Когда появятся собственные микросхемы и чипы, и все это будет установлено на российский автомобиль, собранный на наших комплектующих и произведенный на отечественных заводах, тогда мы сможем говорить об этом как о полноценном отечественном решении».

В правительстве сдаваться не собираются. По крайней мере, там хотят расширить парк роверов-доставщиков до 20 тыс. к 2027 году. В их число должны войти и бесплотные такси. В начале эксперимента в салоне каждого такого автомобиля будет сидеть водитель-испытатель, готовый в любой момент взять управление на себя. В дальнейшем от его услуг, вероятно, могут отказаться. Впрочем, такие инновации не изменят рынок, говорит водитель «Яндекс. Такси» Алексей Лапин:

«Сейчас я не рассматриваю беспилотное такси как полноценного конкурента — пока еще рано. Мы живем не в то время, когда беспилотный транспорт способен полностью заменить человека. Поэтому пусть такие проекты запускаются в качестве эксперимента — я не против. Более того, беспилотное такси даже помогает обучать обычных водителей культуре поведения на дороге. Как-то я ехал за таким автомобилем и специально наблюдал за его поведением в потоке.

Но есть и другой аспект — менталитет людей. Для многих важно не только доехать из точки А в точку Б, но и не ждать машину слишком долго, ехать быстрее, пообщаться с водителем. Кроме того, массового распространения беспилотных такси пока ждать не стоит: на район это, скорее всего, будут одна-две или несколько машин».

Машину-робота будут назначать автоматически по заказу. Возможность отказаться от поездки останется, как и в случае с классическим такси. Но не легковыми едиными автопарк полнится. По данным Минтранса, к 2028 году количество беспилотных грузовиков увеличится почти до тысячи, а к 2030-му — до 4 тыс.

Леонид Пастернак