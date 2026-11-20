Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал корреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову, что при ударах ВСУ по Крымскому мосту повреждена «основная балка пролета», в том числе одна из арок моста. Он уточнил, что сроки восстановления моста называть пока рано.