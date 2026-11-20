Хуснуллин раскрыл масштаб повреждений Крымского моста
Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал корреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову, что при ударах ВСУ по Крымскому мосту повреждена «основная балка пролета», в том числе одна из арок моста. Он уточнил, что сроки восстановления моста называть пока рано.
«Мы понимаем, что у нас сейчас повреждена основная балка пролета... Значит, арочного моста... (Повреждена. — „Ъ“) и сама арка», — сказал господин Хуснуллин, отвечая на вопрос о конкретных повреждениях, полученных мостом.
На вопрос о сроках вице-премьер призвал дождаться проектных решений инженеров, которые займутся восстановлением моста.