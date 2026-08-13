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Путин заявил о «генетическом коде победителя» у россиян

Президент России Владимир Путин заявил «генетическом коде победителя» у россиян. Об этом он сказал во время встречи с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко на острове Итуруп.

Президент России Владимир Путин и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко

Президент России Владимир Путин и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко

Фото: пресс-служба президента РФ

Сахалинский губернатор рассказал президенту, что даже в отдаленных краях «население говорит: "Все для победы"». «Такие у нас люди. Генетический код победителя»,— ответил господин Путин.

Владимир Путин посетил Итуруп после участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота на острове Сахалин. Президент посетил рыбоперерабатывающий завод предприятия «Ясный», центральную районную больницу и школу, названную в честь участника СВО Эдуарда Норполова.

Составлено ИИ-Ассистентъ

В 2026 году Президент России Владимир Путин уже упоминал «ген победителей» в своем обращении к выпускникам школ 27 июня 2026 года, где он говорил, что молодым людям присущ «ген победителей» и им предстоит взять ответственность за страну.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко получил поддержку президента Владимира Путина на переизбрание в 2024 году, после того как 3 апреля 2024 года по видеосвязи доложил о социально-экономическом развитии региона и попросил поддержки для выдвижения на пост губернатора.

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