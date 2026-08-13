Путин заявил о «генетическом коде победителя» у россиян

Президент России Владимир Путин заявил «генетическом коде победителя» у россиян. Об этом он сказал во время встречи с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко на острове Итуруп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко

Фото: пресс-служба президента РФ

Сахалинский губернатор рассказал президенту, что даже в отдаленных краях «население говорит: "Все для победы"». «Такие у нас люди. Генетический код победителя»,— ответил господин Путин.

Владимир Путин посетил Итуруп после участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота на острове Сахалин. Президент посетил рыбоперерабатывающий завод предприятия «Ясный», центральную районную больницу и школу, названную в честь участника СВО Эдуарда Норполова.