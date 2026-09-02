Путин рассказал о наращивании темпов российской армии в зоне СВО

Вооруженные силы РФ наращивают темпы наступления в зоне военной операции на Украине, заявил президент Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

«Планово идет освобождение Донецкой Народной Республики»,— сказал президент (цитата по сайту Кремля). По его данным, в августе под контроль ВС РФ перешло 270 кв. км территории ДНР и 15 населенных пунктов.

Господин Путин также добавил, что группировка войск «Запад» заблокировала на восточном берегу Краснооскольского водохранилища крупную группировку войск. «Причем это окружение уже состоялось физически... Окружили окончательно и уплотняют это кольцо окружения»,— отметил президент. По его словам, в окружении находятся 13 батальонов ВСУ — около 5 тыс. человек.