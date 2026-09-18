Путин отметил рост производства ОПК с начала боевых действий на Украине

С начала боевых действий на Украине оборонные предприятия в 22 раза увеличили выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, в том числе высокоточных ракет и снарядов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград.

Кроме того, российский президент отметил бесперебойные поставки БПЛА в российские войска. «Их производство в зависимости от класса также увеличилось в разы. А по некоторым классам — в десятки раз»,— сказал господин Путин. Он добавил, что оборонно-промышленный комплекс отправляет оружие и технику не только на фронт, но и вооруженным силам и всем силовым ведомствам.

Президент отметил рост портфеля экспортных заказов на российское вооружение до $70 млрд. «Это означает, что Россия уверенно занимает позиции в числе лидеров мирового рынка вооружения»,— добавил Владимир Путин.