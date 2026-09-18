Путин отметил рост производства ОПК с начала боевых действий на Украине
С начала боевых действий на Украине оборонные предприятия в 22 раза увеличили выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, в том числе высокоточных ракет и снарядов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград.
Кроме того, российский президент отметил бесперебойные поставки БПЛА в российские войска. «Их производство в зависимости от класса также увеличилось в разы. А по некоторым классам — в десятки раз»,— сказал господин Путин. Он добавил, что оборонно-промышленный комплекс отправляет оружие и технику не только на фронт, но и вооруженным силам и всем силовым ведомствам.
Президент отметил рост портфеля экспортных заказов на российское вооружение до $70 млрд. «Это означает, что Россия уверенно занимает позиции в числе лидеров мирового рынка вооружения»,— добавил Владимир Путин.
Рост обеспечивался сочетанием увеличения гособоронзаказа и наращивания выпуска по приоритетным направлениям. В 2024 году эти факторы связывали с ростом выручки предприятий ОПК до 30%.
Производственные возможности расширялись за счет реконструкции и технического перевооружения: на одном из предприятий после работ потенциальные мощности выросли в разы. На военном дивизионе «Мотовилихинских заводов» в 2022 году из-за роста объемов перешли на работу в три смены, а выпуск боевых машин «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» увеличился в разы по сравнению с 2021 годом.
Масштабирование имело ограничения: для небольшого предприятия переход от выпуска 10 изделий к заказу на 100 требовал дополнительного финансирования и расширения бизнеса, а сроки гособоронзаказа ограничивала нехватка квалифицированных специалистов. Приведенные оценки также рассчитаны по разным периодам: в 2023 году сообщалось о росте средств поражения более чем в семь раз за год, а в 2024 году — о росте выпуска боеприпасов в 14 раз за два года, поэтому эти множители нельзя складывать или напрямую сопоставлять как единую шкалу.