Минобороны отчиталось об ударах по Одесской ТЭЦ и газовому месторождению

Вооруженные силы России нанесли удар по Одесской теплоэлектростанции (ТЭЦ) и семи подстанциям. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, ВС России поразвили электроподстанции «Усатово» на 330 кВ, «Центрополит» (330 кВ), «Арцих» (330 кВ), «Новоодесская» (330 кВ), «Маяки» (330 кВ), «Белгород-Днестровский» (110 кВ) и «Каролино-Бугаз» (110 кВ).

Кроме того, как рассказали в Минобороны, ВС России уничтожили инфраструктуру газового месторождения «Бугроватое» в Сумской области. По сведениям ведомства, оно использовалось в интересах ВСУ. Удар нанесли при помощи беспилотников.