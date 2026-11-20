Общая строительная длина возводимого участка составит 2,4 км. Проект предусматривает устройство одной полосы движения с шириной проезжей части 4,5 м (на участках с разъездными карманами — 5,3 м) и обочинами шириной по 1,8 м. Расчетная скорость движения составит 60 км/ч.