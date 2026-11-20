В Курской области хотят построить автомобильную дорогу за 123 млн рублей
Областное казенное учреждение «Курскавтодор» объявило электронный конкурс на строительство дороги ст. Свобода — Гремячка в Золотухинском районе. Начальная цена контракта составляет 122,6 млн руб. Средства выделяются из бюджета Курской области. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Общая строительная длина возводимого участка составит 2,4 км. Проект предусматривает устройство одной полосы движения с шириной проезжей части 4,5 м (на участках с разъездными карманами — 5,3 м) и обочинами шириной по 1,8 м. Расчетная скорость движения составит 60 км/ч.
Дорожникам предстоит выполнить комплекс подготовительных и земляных работ, обустроить водоотводные сооружения и уложить дорожную одежду. Также проект включает устройство примыканий, съездов и укрепление обочин.
Подрядчик должен приступить к работам сразу после подписания контракта и полностью завершить их до 31 июля 2027 года. Прием заявок на участие в конкурсе завершится 7 декабря, итоги подведут 9-го.
В октябре «Курскавтодор» объявил открытый конкурс на ремонт 6,8 км дороги к селу Снецкому в Железногорском районе Курской области с начальной ценой 193,6 млн руб. По данным портала госзакупок, компания намерена заключить контракт с единственным участником, наименование которого не раскрывается. Он предложил снизить начальную цену до 187,8 млн руб.