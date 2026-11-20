В целом по России в октябре банки выдали 259,2 тыс. товарных кредитов на 17,1 млрд руб., за месяц показатели увеличились на 1%. Всего с начала года россияне оформили 2,4 млн POS-кредитов на 153,9 млрд руб., что на 17% больше по количеству и на 15% по объему, чем за аналогичный период прошлого года.