По итогам октября в Черноземье на 4% выросло POS-кредитование
В Черноземье по итогам октября банки выдали 11,9 тыс. кредитов в точках продаж (POS-кредитов) на общую сумму 688,5 млн руб. По сравнению с сентябрем количество выдач товарных кредитов в макрорегионе увеличилось на 3,7%, а их совокупный объем — на 2,9%. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Наиболее заметный рост показателей в Черноземье зафиксирован в Курской области: за месяц объем выданных POS-кредитов вырос на 16,9% (с 97,8 млн до 114,3 млн руб.), а их число — на 14,3% (с 1,8 тыс. до 2 тыс.). Средний чек составил 57 тыс. руб.
В Липецкой области банки выдали 1,8 тыс. кредитов на 108,6 млн руб., что на 4,8% больше по числу и на 6% по объему, чем месяцем ранее (1,7 тыс. на 102,4 млн руб. в сентябре). Средний чек составил 62 тыс. руб.
В Орловской области объем выданных средств увеличился на 7,3% — с 58,2 млн до 62,4 млн руб., при этом количество оформленных займов осталось на уровне сентября — 1,1 тыс. Средний чек составил 59 тыс. руб.
В Тамбовской области жители оформили 1,3 тыс. POS-кредитов на 70,8 млн руб. Число выдач увеличилось на 6,6%, объем — на 3,3% (в сентябре — 1,2 тыс. на 68,7 млн руб.). Средний размер займа составил 55 тыс. руб.
В Воронежской области количество кредитов выросло незначительно — на 0,6%, до 3,65 тыс. (с 3,6 тыс. в сентябре), однако их суммарный объем сократился на 3,8% — с 218,1 млн до 209,8 млн руб. Средний чек составил 57 тыс. руб.
В Белгородской области число оформленных товарных займов не изменилось (2,2 тыс.), а объем выдач снизился на 1,4% — со 124,3 млн до 122,5 млн руб. Средний чек составил 57 тыс. руб.
В целом по России в октябре банки выдали 259,2 тыс. товарных кредитов на 17,1 млрд руб., за месяц показатели увеличились на 1%. Всего с начала года россияне оформили 2,4 млн POS-кредитов на 153,9 млрд руб., что на 17% больше по количеству и на 15% по объему, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что за два года рынок товарного кредитования в макрорегионе упал на 55%, причем сильнее всего выдачи сократились в Тамбовской и Белгородской областях. В 2026 году после затяжного спада сегмент перешел к постепенному восстановлению, а лидером по темпам роста стала Курская область.