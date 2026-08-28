Сигнал POS

За два года в Черноземье на 55% сократились выдачи кредитов, оформляемых при покупке товара, (POS-кредитов) подсчитал «Ъ-Черноземье» на основе данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Больше всего сокращение POS-кредитования затронуло Тамбовщину и Белгородчину. После заметного падения сегмент в 2026 году начал постепенно восстанавливаться, и наибольшие темпы роста показала Курская область. Эксперты объясняют динамику пересмотром условий банками и сокращением потребительского спроса на фоне высокой ключевой ставки.

Кредитование покупателей «у прилавка» уходит в прошлое, не выдерживая конкуренции с другими продуктами

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В январе–июле 2026 года банки выдали жителям шести регионов Черноземья 73,3 тыс. кредитов непосредственно в торговых точках на общую сумму 4,2 млрд руб., что на 55% меньше по количеству, чем за аналогичный период 2024 года. Это следует из данных ОКБ, которыми в бюро поделились с «Ъ-Черноземье». Заметное сокращение в количественном выражении произошло в Тамбовской области, где за два года число выданных POS-кредитов уменьшилось на 57% — с 19,2 тыс. до 8 тыс. Объем выдач сократился на 54% — с 1 млрд до 489,5 млн руб. Также выдачи уменьшились в Белгородской области — на 57%, с 32,5 тыс. до 14 тыс. кредитов. Их объем упал на 55% — с 1,8 млрд до 797 млн руб.

В Курской области POS-кредитование в количественном выражении сократилось на 55% — с 25,4 тыс. до 11,4 тыс. В денежном — падение на 53% — с 1,4 млрд до 654,5 млн руб. Аналогичные темпы сокращения фиксируются в соседней Липецкой области — выдачи уменьшились на 55%, с 24,3 тыс. до 11 тыс. Объем POS-кредитования в регионе сократился на 53% — с 1,4 млрд до 654,5 млн руб.

В Воронежской области количество выданных товарных кредитов упало на 54% — с 49,8 тыс. до 22,7 тыс. Их объем уменьшился на рекордные для макрорегиона 1,5 млрд руб., или на те же 54% — с 2,8 млрд руб. до 1,3 млрд руб. Такому же сокращению POS-кредитование подверглось и в Орловской области, где выдачи упали с 13,6 тыс. до 6,2 тыс. (на 54%). В денежном выражении показатель тоже сократился на 54% — с 724,8 млн до 329,1 млн руб.

В то же время по сравнению с январем-июлем прошлого года количество POS-кредитов в Черноземье увеличилось на 15,3%, а объем выдач — на 15,5%.

Наиболее динамичное восстановление показала Курская область, где число выданных кредитов выросло на 30,1% год к году — с 8,8 тыс. до 11,4 тыс. Объем выдач в регионе увеличился за год на 29,3% — с 506,1 млн до 654,5 млн руб.

В других областях макрорегиона темпы восстановления сегмента оказались более скромными. В Орловской области в количественном выражении — рост на 17%, с 5,3 тыс. до 6,2 тыс. кредитов. В денежном выражении — на 11%, с 295 млн до 329,1 млн руб. В Воронежской области количество выдач и их объем выросли на 17% (с 19,4 тыс. до 22,7 тыс. и с 1,1 млрд до 1,3 млрд руб. соответственно).

В Липецкой области — рост на 16% в количественном выражении (с 9,4 тыс. до 11 тыс.), а в денежном — на 13,7% (с 575,7 млн до 654,5 млн руб.). В Тамбовской — на 7% и 12% соответственно (с 7,5 тыс. до 8 тыс. и с 437 млн до 489,5 млн руб.). Меньше всего сегмент восстановился в Белгородской области: количество выдач выросло на 6%, а их объем — на 7% (с 13,2 тыс. до 14 тыс. и с 742,8 млн до 797 млн руб.).

Схожая динамика фиксируется и на федеральном уровне. За два года количество и объем выдач POS-кредитов в РФ сократились на 53%. С января по июль в стране выдали 3,4 млн товарных кредитов на 217,7 млрд руб., что на 21% больше по количеству, чем за аналогичный период 2025-го, и на 20% выше по объему.

Региональный директор дополнительного офиса ПСБ в Воронежской области Александр Исаенко рассказал «Ъ-Черноземье», что в банке предлагают альтернативу POS-кредитованию в виде других финансовых инструментов, в том числе кредитных карт: «Длинный грейс-период (180 дней) позволяет комфортно разбить траты на большую покупку, и израсходованные средства можно вернуть на кредитку в течение шести месяцев без процентов. Достаточно вовремя вносить минимальный платеж, а на дату окончания льготного периода погасить задолженность полностью».

«Сама динамика примерно одинакова и для POS-кредитования, и для обычных потребительских кредитов. Как мы видим, отмечается поэтапное снижение ставки ЦБ, и спрос постепенно возвращается»,— отмечает эксперт.

Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков поясняет, что сегмент POS-кредитования «напрямую зависит от продаж техники, мебели и товаров для дома, а замедление рынка недвижимости дополнительно снизило спрос на обустройство жилья».

«Рост 2026 года пока носит восстановительный характер: банки пересмотрели условия, а заемщики начали возвращаться к кредитам на фоне снижения ставок, но до прежних объемов рынок еще далек. Заметное сокращение в Тамбовской области связано с особенностями небольшого регионального рынка. Здесь даже изменение активности нескольких банков или торговых сетей заметно влияет на статистику»,— полагает эксперт.

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева также отмечает снижение потребительского спроса на фоне падения доходов граждан. «Люди стали осторожнее относиться к крупным покупкам и реже использовать заемные средства непосредственно в магазинах. Соответственно, сократилось и количество покупок, совершаемых с привлечением товарных кредитов»,— добавляет госпожа Косарева.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский связывает более активное восстановление сегмента POS-кредитования в Курской области с низкой базой прошлого года, а также более быстрым восстановлением работы торговых точек и партнерских программ банков. «Но тут важно иметь в виду, что рост может концентрироваться в массовом сегменте небольших покупок, где кредитование проще встроить в промоакции и рассрочки тех же маркетплейсов»,— предупреждает эксперт.

Егор Якимов