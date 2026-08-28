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Сигнал POS

В Черноземье за два года вдвое сократились выдачи товарных кредитов

За два года в Черноземье на 55% сократились выдачи кредитов, оформляемых при покупке товара, (POS-кредитов) подсчитал «Ъ-Черноземье» на основе данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Больше всего сокращение POS-кредитования затронуло Тамбовщину и Белгородчину. После заметного падения сегмент в 2026 году начал постепенно восстанавливаться, и наибольшие темпы роста показала Курская область. Эксперты объясняют динамику пересмотром условий банками и сокращением потребительского спроса на фоне высокой ключевой ставки.

Кредитование покупателей «у прилавка» уходит в прошлое, не выдерживая конкуренции с другими продуктами

Кредитование покупателей «у прилавка» уходит в прошлое, не выдерживая конкуренции с другими продуктами

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В январе–июле 2026 года банки выдали жителям шести регионов Черноземья 73,3 тыс. кредитов непосредственно в торговых точках на общую сумму 4,2 млрд руб., что на 55% меньше по количеству, чем за аналогичный период 2024 года. Это следует из данных ОКБ, которыми в бюро поделились с «Ъ-Черноземье». Заметное сокращение в количественном выражении произошло в Тамбовской области, где за два года число выданных POS-кредитов уменьшилось на 57% — с 19,2 тыс. до 8 тыс. Объем выдач сократился на 54% — с 1 млрд до 489,5 млн руб. Также выдачи уменьшились в Белгородской области — на 57%, с 32,5 тыс. до 14 тыс. кредитов. Их объем упал на 55% — с 1,8 млрд до 797 млн руб.

В Курской области POS-кредитование в количественном выражении сократилось на 55% — с 25,4 тыс. до 11,4 тыс. В денежном — падение на 53% — с 1,4 млрд до 654,5 млн руб. Аналогичные темпы сокращения фиксируются в соседней Липецкой области — выдачи уменьшились на 55%, с 24,3 тыс. до 11 тыс. Объем POS-кредитования в регионе сократился на 53% — с 1,4 млрд до 654,5 млн руб.

В Воронежской области количество выданных товарных кредитов упало на 54% — с 49,8 тыс. до 22,7 тыс. Их объем уменьшился на рекордные для макрорегиона 1,5 млрд руб., или на те же 54% — с 2,8 млрд руб. до 1,3 млрд руб. Такому же сокращению POS-кредитование подверглось и в Орловской области, где выдачи упали с 13,6 тыс. до 6,2 тыс. (на 54%). В денежном выражении показатель тоже сократился на 54% — с 724,8 млн до 329,1 млн руб.

В то же время по сравнению с январем-июлем прошлого года количество POS-кредитов в Черноземье увеличилось на 15,3%, а объем выдач — на 15,5%.


Наиболее динамичное восстановление показала Курская область, где число выданных кредитов выросло на 30,1% год к году — с 8,8 тыс. до 11,4 тыс. Объем выдач в регионе увеличился за год на 29,3% — с 506,1 млн до 654,5 млн руб.

Почему у жителей Черноземья вырос интерес к самозапретам на кредиты

В других областях макрорегиона темпы восстановления сегмента оказались более скромными. В Орловской области в количественном выражении — рост на 17%, с 5,3 тыс. до 6,2 тыс. кредитов. В денежном выражении — на 11%, с 295 млн до 329,1 млн руб. В Воронежской области количество выдач и их объем выросли на 17% (с 19,4 тыс. до 22,7 тыс. и с 1,1 млрд до 1,3 млрд руб. соответственно).

В Липецкой области — рост на 16% в количественном выражении (с 9,4 тыс. до 11 тыс.), а в денежном — на 13,7% (с 575,7 млн до 654,5 млн руб.). В Тамбовской — на 7% и 12% соответственно (с 7,5 тыс. до 8 тыс. и с 437 млн до 489,5 млн руб.). Меньше всего сегмент восстановился в Белгородской области: количество выдач выросло на 6%, а их объем — на 7% (с 13,2 тыс. до 14 тыс. и с 742,8 млн до 797 млн руб.).

Схожая динамика фиксируется и на федеральном уровне. За два года количество и объем выдач POS-кредитов в РФ сократились на 53%. С января по июль в стране выдали 3,4 млн товарных кредитов на 217,7 млрд руб., что на 21% больше по количеству, чем за аналогичный период 2025-го, и на 20% выше по объему.

Региональный директор дополнительного офиса ПСБ в Воронежской области Александр Исаенко рассказал «Ъ-Черноземье», что в банке предлагают альтернативу POS-кредитованию в виде других финансовых инструментов, в том числе кредитных карт: «Длинный грейс-период (180 дней) позволяет комфортно разбить траты на большую покупку, и израсходованные средства можно вернуть на кредитку в течение шести месяцев без процентов. Достаточно вовремя вносить минимальный платеж, а на дату окончания льготного периода погасить задолженность полностью».

«Сама динамика примерно одинакова и для POS-кредитования, и для обычных потребительских кредитов. Как мы видим, отмечается поэтапное снижение ставки ЦБ, и спрос постепенно возвращается»,— отмечает эксперт.

Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков поясняет, что сегмент POS-кредитования «напрямую зависит от продаж техники, мебели и товаров для дома, а замедление рынка недвижимости дополнительно снизило спрос на обустройство жилья».

«Рост 2026 года пока носит восстановительный характер: банки пересмотрели условия, а заемщики начали возвращаться к кредитам на фоне снижения ставок, но до прежних объемов рынок еще далек. Заметное сокращение в Тамбовской области связано с особенностями небольшого регионального рынка. Здесь даже изменение активности нескольких банков или торговых сетей заметно влияет на статистику»,— полагает эксперт.

С чем связан рост спроса в макрорегионе в начале года на кредиты наличными

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева также отмечает снижение потребительского спроса на фоне падения доходов граждан. «Люди стали осторожнее относиться к крупным покупкам и реже использовать заемные средства непосредственно в магазинах. Соответственно, сократилось и количество покупок, совершаемых с привлечением товарных кредитов»,— добавляет госпожа Косарева.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский связывает более активное восстановление сегмента POS-кредитования в Курской области с низкой базой прошлого года, а также более быстрым восстановлением работы торговых точек и партнерских программ банков. «Но тут важно иметь в виду, что рост может концентрироваться в массовом сегменте небольших покупок, где кредитование проще встроить в промоакции и рассрочки тех же маркетплейсов»,— предупреждает эксперт.

Егор Якимов