В Белгородской области хотят отремонтировать 4 км трассы «Крым» за 358 млн
Казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства» объявило электронный конкурс на проведение ремонта участка трассы М-2 «Крым» Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной в Белгородской области. Речь идет об отрезке соединительной дороги Белгород — М-4 «Дон» протяженностью 4 км (со 176-го по 180-й км). Начальная цена контракта составляет 358,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Проект предусматривает комплексное обновление участка с полной заменой изношенного покрытия и ремонтом водопропускных труб. Также подрядчику предстоит привести в порядок примыкания и нанести новую разметку.
Подрядчик должен приступить к работам 1 июня 2027 года и завершить их до 20 августа 2028 года. Проектом предусмотрена выплата аванса в размере 23% от цены контракта.
Подача заявок на участие в торгах продлится до 7 декабря. Подведение итогов конкурса запланировано на 10 декабря.
В сентябре казенное учреждение «Управление капитального строительства» Белгородской области подвело итоги торгов на ремонт подъездной дороги к полигону ТБО в Губкине. Единственную заявку на аукцион подало местное АО «Автодор», с которым подписали контракт за 178,7 млн при стартовой цене 227,7 млн руб.