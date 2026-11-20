Казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства» объявило электронный конкурс на проведение ремонта участка трассы М-2 «Крым» Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной в Белгородской области. Речь идет об отрезке соединительной дороги Белгород — М-4 «Дон» протяженностью 4 км (со 176-го по 180-й км). Начальная цена контракта составляет 358,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.