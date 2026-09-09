Подконтрольная властям фирма обновит дорогу в белгородском Губкине за 179 млн
Победителем аукциона на капитальный ремонт подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в Губкине Белгородской области стало местное АО «Автодор». Компания единственная участвовала в торгах. Контракт с ней заключили за 178,7 млн при начальной цене 227,7 млн руб. Заказчиком выступало муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства». Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Согласно документации, до 30 ноября подрядчик должен обустроить объездные дороги и установить наружное освещение. Кроме того, победителю аукциона предстоит согласовать с заказчиком места разгрузки и хранения материалов, оградить строительную площадку и прилегающую территорию, а также обеспечить сохранность действующих инженерных коммуникаций и зеленых насаждений.
АО «Автодор» зарегистрировано в сентябре 2024 года в городе Губкине Белгородской области. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал предприятия составляет 314,9 млн руб. Директором компании является Михаил Куц. Единственным учредителем выступает администрация Губкинского округа. В 2025 году выручка компании составила 689 млн руб., чистая прибыль — 567 тыс. руб.
Контракт профинансируют из бюджета городского округа. Аванс не предусмотрен, гарантийный срок составит пять лет.
Сегодня стало известно, что подряд на капитальный ремонт дороги на улице Магистральной в поселке Северный Белгородского округа Белгородской области получило местное ООО «Автодорстрой-подрядчик». Компания снизила начальную цену контракта на 20%: с 277,7 млн до 222,2 млн руб.