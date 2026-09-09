Подконтрольная властям фирма обновит дорогу в белгородском Губкине за 179 млн

Победителем аукциона на капитальный ремонт подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в Губкине Белгородской области стало местное АО «Автодор». Компания единственная участвовала в торгах. Контракт с ней заключили за 178,7 млн при начальной цене 227,7 млн руб. Заказчиком выступало муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно документации, до 30 ноября подрядчик должен обустроить объездные дороги и установить наружное освещение. Кроме того, победителю аукциона предстоит согласовать с заказчиком места разгрузки и хранения материалов, оградить строительную площадку и прилегающую территорию, а также обеспечить сохранность действующих инженерных коммуникаций и зеленых насаждений.

АО «Автодор» зарегистрировано в сентябре 2024 года в городе Губкине Белгородской области. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал предприятия составляет 314,9 млн руб. Директором компании является Михаил Куц. Единственным учредителем выступает администрация Губкинского округа. В 2025 году выручка компании составила 689 млн руб., чистая прибыль — 567 тыс. руб.

Контракт профинансируют из бюджета городского округа. Аванс не предусмотрен, гарантийный срок составит пять лет.

Сегодня стало известно, что подряд на капитальный ремонт дороги на улице Магистральной в поселке Северный Белгородского округа Белгородской области получило местное ООО «Автодорстрой-подрядчик». Компания снизила начальную цену контракта на 20%: с 277,7 млн до 222,2 млн руб.

Кабира Гасанова