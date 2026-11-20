Инвестор должен в течение двух лет с момента регистрации права собственности разработать и согласовать проект сохранения памятника архитектуры, а завершить полный комплекс реставрационных работ необходимо до 30 декабря 2029 года. Здание запрещено использовать под экологически опасные и взрывоопасные производства, склады химикатов, а также под производства с тяжелым оборудованием, создающим вибрации и динамические нагрузки.