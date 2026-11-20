Старинный корпус училища в Нижнедевицке Воронежской области готовят к торгам
В Воронежской области готовят к продаже объект культурного наследия (ОКН) регионального значения «Комплекс Высшего начального училища: учебный корпус XIX века». Двухэтажное историческое здание расположено в селе Нижнедевицк на улице Луначарского, 8. Проведение торгов запланировано на четвертый квартал 2026 года. Информация об этом появилась на портале «Наследие.дом.РФ».
Имущественный комплекс включает кирпичное здание площадью 1 тыс. кв. м с кадастровой стоимостью почти 5 млн руб. и земельный участок под ним площадью 1,8 тыс. кв. м (кадастровая стоимость — 4,8 млн руб.). Объект находится в собственности Воронежской области.
Здание официально признано находящимся в неудовлетворительном состоянии. Корпус не эксплуатируется, инженерные коммуникации отключены. В строении полностью обрушились стропильная система и кровля, рухнуло чердачное перекрытие, что привело к намоканию и перегрузке межэтажных конструкций строительным мусором. В несущих кирпичных стенах зафиксированы сквозные трещины на всю высоту здания, разрушается кирпичная кладка цоколя, а деревянные оконные блоки частично утрачены.
Инвестор должен в течение двух лет с момента регистрации права собственности разработать и согласовать проект сохранения памятника архитектуры, а завершить полный комплекс реставрационных работ необходимо до 30 декабря 2029 года. Здание запрещено использовать под экологически опасные и взрывоопасные производства, склады химикатов, а также под производства с тяжелым оборудованием, создающим вибрации и динамические нагрузки.
Училище в Нижнедевицке являлось преемником открытого в 1843 году уездного училища. Главный учебный корпус считается одним из ярких образцов архитектуры периода модерна в Воронежской области. Известно, что в стенах высшего начального училища учились братья Серых, погибшие в годы Великой Отечественной войны, в честь которых названа одна из улиц села Нижнедевицк.
Сегодня стало известно о попытке продажи другого памятника архитектуры в Воронеже — «Дома купцов Клочковых» на улице Никитинской, 50в. Столичное ООО «Наследие севера», выкупившее особняк на торгах в конце 2023 года за 10,5 млн руб., выставило на «Авито» 100% долей компании вместе с согласованным проектом реставрации ОКН за 28 млн руб. В областном управлении по охране ОКН подчеркнули, что реальные работы на площадке не ведутся, и обязали владельца исполнить охранные обязательства до марта 2027-го под угрозой административного штрафа.