А я хотел поблагодарить его и напомнить даже, быть может, что хорошая традиция на самом деле стартовала недавно, год назад, с фотографа ТАСС Владимира Смирнова, крикнувшего Эмомали Рахмону (который, как сейчас, ждал Владимира Путина у входа во дворец) в ответ на вопрос, хорошо ли кормят, что плова не дают.