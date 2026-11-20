Из песни плова не выкинешь
И тем, и другим насладился Владимир Путин в Душанбе
Президент России Владимир Путин в Душанбе встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, то есть сделал то, о чем господин Рахмон на днях так просил. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников все хотел понять, отчего такая спешка.
Из Шэньчжэня до Душанбе — восемь с половиной часов лета. И все — ты в объятиях знаменитого таджикского гостеприимства. То есть в девять утра — праздничный завтрак с шурпой, форелью и пловом в культовом ресторане «Форель». Ты не можешь даже раздумывать, идти или не идти, ибо это завтрак от имени президента Таджикистана. Только благодарить судьбу и Эмомали Рахмона.
И этот завтрак не может закончиться. Ты можешь его только прекратить.
А переговоры — позже. О чем Владимир Путин и Рахмон не договорили? Об Афганистане? О борьбе с наркотрафиком из Афганистана, о 201-й российской военной базе, которая уже много лет квартирует в Таджикистане. И на каких условиях будет квартировать дальше.
В общем было о чем поговорить, если Владимир Путин решил даже залететь из Китая в Таджикистан.
Утром президент Эмомали Рахмон приехал в свой дворец. Ему, видимо, сказали, что Владимир Путин вот-вот уже будет. А Владимиру Путину сказали, что Эмомали Рахмон приехал. И он начал собираться.
— Как вы? — спросил президент Таджикистана, проходя мимо нас.— Мы вам погоду заказали...
— А главное, завтрак,— сказал я, но он, кажется, не услышал.
А я хотел поблагодарить его и напомнить даже, быть может, что хорошая традиция на самом деле стартовала недавно, год назад, с фотографа ТАСС Владимира Смирнова, крикнувшего Эмомали Рахмону (который, как сейчас, ждал Владимира Путина у входа во дворец) в ответ на вопрос, хорошо ли кормят, что плова не дают.
Вот теперь и дают плова. И попробуй не съесть.
А Владимир Смирнов и теперь стоял здесь же и даже, кажется, на том же месте. И готов был еще что-нибудь сказать, да только его никто больше ни о чем предусмотрительно не спрашивал.
Шло время, а президента России не было.
Зато мимо прошел вице-премьер Марат Хуснуллин. Его можно было спрашивать только об одном. Он же отвечает за восстановление Крымского моста.
— Все варианты решения проблемы есть,— сказал он, будучи, конечно, готовым, что его спросят.— Мы двигаемся сразу двумя вариантами восстановления параллельно. Ну, и при этом у нас люди не останавливаются, работают все круглосуточно. Я спросил, понятно ли хоть примерно, когда автомобильная часть моста будет восстановлена.
— Сроки, коллега, должны сказать инженеры после того, как будут выданы проектные решения,— сообщил Марат Хуснуллин.
— Хоть очень примерно?..— сказал я.
— После выдачи проектных решений мы будем понимать точные сроки,— стоял на своем Марат Хуснуллин.
— До сих пор нам неизвестно даже, например, что именно разрушено,— добавил я.— Много фотографий... Какие натуральные?.. Где правда? Ничего не знаем!
— Все понятно абсолютно! — сказал Марат Хуснуллин.— Мы понимаем, что у нас сейчас повреждена основная балка пролета... Значит, арочного моста...
— И сама арка тоже?
— И сама арка,— подтвердил вице-премьер.
Тут с российской стороны прозвучало: «Готовность!» Марат Хуснуллин поскорее отошел в укрытие, то есть в комнату ожидания российской делегации.
Близился Владимир Путин. Между тем с таджикской стороны прозвучало другое, не очень-то довольное: «40 минут уже у вас готовность».
Очевидно, кому-то попало от президента Таджикистана, что того рано завели во дворец встречать Владимира Путина. Он же эти 40 минут сидел и ждал тут же, за другой дверью.
Однако через несколько минут вышел и он. А Владимир Путин подъехал в кортеже из нескольких гольф-каров. Ночевал-то он здесь же, на территории резиденции.
Расположившись в креслах, Владимир Путин и Эмомали Рахмон порадовались растущему товарообороту и чему там еще принято радоваться.
Что ж, в присутствии журналистов они разговаривали не так уж долго и на том же кортеже из гольф-каров переехали на обед. Там переговоры продолжились.
И, судя по присутствию за столом таких людей, как Игорь Костюков, глава ГРУ, до десерта дело дошло не скоро.