На инфраструктуру Ярославской области направят более 47 млрд рублей
На развитие транспортного комплекса, дорожного хозяйства и ЖКХ Ярославской области в 2027 году предусмотрено более 47 млрд руб. Об этом заявил заместитель председателя региональной думы Виктор Волончунас, комментируя проект областного бюджета.
«Принятие бюджета — одна из главных задач конца года для региона, областной Думы и правительства. Оно открывает возможность продолжать все социальные и инвестиционные программы, а также программы капитального ремонта»,— отметил депутат.
По словам господина Волончунаса, работы затронут в том числе проблемные участки теплосетей в Переславле-Залесском, Ростове, Ярославле и Рыбинске. Он также обратил внимание на строительство третьего моста через Волгу и путепровода на Костромском шоссе в Ярославле.
«Мы четко видим, как будет строиться третий мост через Волгу. Кроме того, в хорошем темпе идет строительство путепровода через железную дорогу на Костромском шоссе. Это уже позволяет постепенно решать проблему пробок и улучшать транспортное сообщение в городе»,— сказал Виктор Волончунас.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», 20 ноября областная дума приняла проект бюджета на 2027 год в первом чтении. Доходы региона запланированы в размере 160,65 млрд руб., расходы — 161,11 млрд руб., дефицит — 453,45 млн руб. Поправки к документу принимаются до 30 ноября.