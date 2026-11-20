«Мы четко видим, как будет строиться третий мост через Волгу. Кроме того, в хорошем темпе идет строительство путепровода через железную дорогу на Костромском шоссе. Это уже позволяет постепенно решать проблему пробок и улучшать транспортное сообщение в городе»,— сказал Виктор Волончунас.