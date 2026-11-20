Ярославская облдума приняла бюджет на 2027 год в первом чтении
Ярославская областная дума 20 ноября приняла в первом чтении проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. За проголосовали 38 депутатов, против — двое.
Согласно законопроекту, доходы областного бюджета в 2027 году составят 160,65 млрд руб., расходы — 161,11 млрд руб., дефицит — 453,45 млн руб. Собственные доходы области прогнозируются на уровне 136,99 млрд руб., безвозмездные поступления — 23,66 млрд руб.
На 2028 и 2029 годы бюджет запланирован без дефицита. Доходы и расходы в 2028 году составят по 162,15 млрд руб., в 2029 году — по 165,14 млрд руб.