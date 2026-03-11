Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Я не хочу умереть здесь»

Харви Вайнштейн дал интервью из тюрьмы

Издание The Hollywood Reporter опубликовало интервью известного кинопродюсера Харви Вайнштейна, взятое в нью-йоркской тюрьме Райкерс-Айленд, где он ожидает судебного заседания по своей очередной апелляции. В интервью Вайнштейн говорит о своей невиновности, о чудовищных условиях заключения, о Джеффри Эпштейне, своей семье и даже дает прогноз о том, кто получит «Оскара» в ближайшее воскресенье. “Ъ” публикует избранные места из интервью.

Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейн

Фото: Curtis Means / Pool Photo / AP

Харви Вайнштейн

Фото: Curtis Means / Pool Photo / AP

Харви Вайнштейн — сооснователь независимой кинокомпании Miramax. Среди выпущенных ею фильмов — получившие «Оскара» «Английский пациент», «Влюбленный Шекспир», «Чикаго». В 1993 году Miramax была куплена компанией Disney. В 2005 году братья Вайнштейн основали The Weinstein Company. Среди фильмов, которые она успела выпустить, оскароносные «Король говорит» и «Артист», а также кассовые хиты «Джанго освобожденный» и «Мой парень — псих».

Обвинения в сексуальном насилии начали сыпаться на Харви Вайнштейна в 2017 году. В принуждении к сексу его обвиняли десятки женщин, в том числе Гвинет Пэлтроу.

Первый приговор (23 года тюрьмы) ему был вынесен в феврале 2020 года. В феврале 2023 года его приговорили еще к 16 годам заключения по обвинению в изнасиловании в 2013 году актрисы из Лос-Анджелеса. Вайнштейн продолжает подавать апелляции по своим приговорам. 14 апреля этого года должно состояться заседание суда по очередной апелляции.

За последние годы Харви Вайнштейна неоднократно госпитализировали, а в октябре 2024-го сообщалось, что у него диагностировали рак костного мозга.

О тюрьме

Вайнштейн о тюремном быте

Я почти все время провожу в своей камере. Иногда я выхожу, в инвалидной коляске, просто чтобы глотнуть воздуха. Но это только на час-полтора. 23 часа в сутки я нахожусь в камере. У меня нет никаких контактов с людьми, кроме охранников… и медиков. Это и есть мой круг общения тут… Это ад… Для меня слишком опасно находиться рядом с другими людьми… Мне постоянно угрожают, надо мной постоянно издеваются… Однажды, когда я ждал своей очереди, чтобы позвонить по телефону, я спросил парня… закончил ли он. Он отступил и с силой ударил меня по лицу. Я упал на пол, текла кровь… Мне было очень больно. Копы спросили меня, кто это сделал, но я не мог ответить. Нельзя быть «крысой». Таков закон джунглей.

О смерти

(От мысли, что я могу умереть здесь.— “Ъ”), мне страшно до жути. Какие же все холодные и бездушные. Невероятно! Несмотря на то, как я жил, сколько я сделал для общества, я не получаю никакого снисхождения. Что бы я плохого ни сделал, по их мнению, я же не смертный приговор получил. В марте мне будет 74. Я не хочу умереть здесь.

О самоубийстве

Нет! Никогда! No! Never! Все для меня сейчас очень плохо, но ничего подобного я никогда не сделаю. Ради детей.

О преступлениях

Вайнштейн об обвинениях в свой адрес

(Женщины готовы врать обо мне и моих действиях.— “Ъ”) по многим причинам. Но в основном из-за того, что там замешаны деньги. Знаете, одна получила полмиллиона долларов. Другая тоже. Третья получила $3 млн. И все, что им требовалось, чтобы уйти с чеком,— заполнить бланк, в котором говорилось, что я подверг их сексуальному насилию… То же самое и с Disney. Disney была не нужна публичная борьба, поэтому они просто заплатили людям, чтобы те ушли. Это какой-то эффект подражания. Обо мне могут говорить все что угодно. Это будет в открытом доступе. Но очень немногие из этих историй были рассмотрены в суде… Я с кем-то неудачно заигрывал? Я переборщил? Да. Был я назойлив? Чересчур пытался соблазнить? Да, да, да. Слушайте, мне не стоило встречаться с теми, с кем встречался. Я был женат на потрясающей женщине. Она не знала, что происходит. Я все время врал. Я заставлял своих сотрудников это скрывать. Но применял ли я когда-нибудь сексуальное насилие по отношению к женщине? Нет. Никогда… И я плохо поступал не потому, что я кого-то домогался в сексуальном плане, а потому что я обманывал свою жену. Я отчаянно пытался скрыть от нее это. Я не хотел, чтобы об этом узнали в Disney. Я делал все, чтобы защититься от скандала… Были женщины, которые точно знали, на что идут. Может быть, им было неприятно, может, они потом пожалели об этом. Может, они увидели в этом способ заработать. Но не все из них были так наивны, как хотели казаться.

О том, почему обвинения Гвинет Пэлтроу были для него особенно неприятны

Она была очень хорошим моим другом. Я не знаю, что подвигло ее так себя повести. Сделать из мухи слона. После какой-то встречи я сказал ей: «Массаж не хочешь?» Она ответила: «Нет, не думаю». Я намек понял. Я ее и пальцем не тронул. А она рассказала об этом Брэду Питту. Брэд Питт пришел ко мне и сказал: «Попробуй только что-то сделать с моей девушкой». Я ответил: «Не волнуйся, Брэд. Я все понял». А потом Гвинет… в The New York Times раздула из этого целую историю. Она знала, что ничего не было. И человек, который был мне другом, который обязан мне своей карьерой, ударил меня в спину ножом. Она просто хотела быть частью толпы. Никогда не прощу ее за это.

Вайнштейн о том, что бы он изменил

Я бы больше уважал этих женщин. Для начала, я бы с ними не связывался. Я бы оставался верным в браке. Я бы сказал: «У меня есть семья. Я буду ее защищать». Я был дураком. Признаю это.

Вайнштейн об Эпштейне

Я, может быть, сталкивался с ним раз или два. Мы в разных кругах вращались. Мы, конечно, не были друзьями. Я знаю только то, что читал в газетах, так что ничего не могу сказать по сути. Я не очень доверяю прессе. И прокурорам. Но те преступления, в которых его обвиняют, по-настоящему ужасны. Они совершенно не похожи на мои.

О семье

Вайнштейн об отношениях с детьми

Я разговариваю с тремя своими детьми каждый день: с моей старшей дочерью, которой сейчас 30 лет, с 12-летней дочерью и 15-летним сыном. Двое других детей не разговаривают со мной уже шесть лет... (Общение с детьми.— “Ъ”) единственное, что помогает мне сохранять рассудок. (Мои младшие дети.— “Ъ”) знают все. Они достаточно взрослые, чтобы пользоваться Google. Но я сказал им, что никогда никого не насиловал, и они мне верят... Я не разрешаю дочери приезжать ко мне сюда. Мой зять иногда привозит сюда моего 12-летнего внука. Но ему тоже тяжело. Это эмоционально калечит его.

О дочерях, которые не хотят разговаривать с ним и сменили фамилии

(Я пытался связаться с ними много раз.— “Ъ”) Они никогда не отвечают. Их мать тоже прекратила общение со мной. С тех пор, как появились обвинения, от них полная тишина. (Я уверен, что смогу восстановить отношения.— “Ъ”), когда я выберусь отсюда и докажу свою невиновность. Я выиграл последнюю апелляцию. Я выиграю и эту тоже. Когда я лежу в этой камере и думаю о них, я просто хочу, чтобы они знали, что я их люблю. Я не делал того, что, как они считают, я сделал.

О своей бывшей жене Джорджине

Мы вообще не разговариваем. Она позволяет мне видеться с детьми, за что я ей благодарен. Мне жаль, что ей тоже досталась эта дурная слава. Она ничего не знала о том, что я делал. Я был мастером обмана и уловок. Наказывать и ее — это безумие. Все те женщины, которых она так красиво одевала, бросили ее за один день. Ради Бога, имейте хоть немного мужества.

О кино

О том, кто возьмет в этом году «Оскара»

Это гонка двоих — Пола Томаса Андерсона и Райана Куглера. Я имел удовольствие работать с обоими. С Полом я работал над «Мастером». С Райаном я работал над «Станцией “Фрутвейл”». Они оба величайшие. Я люблю Райана — он лучший в своем деле. Когда Пол Томас Андерсон и я снимали «Мастера», он подошел ко мне и спросил: «Тут есть что-то, что можно вырезать? Он длинный». Я посмотрел и сказал: «Черт возьми, это шедевр. Я не вырежу ни одного кадра». Он был самым джентльменским джентльменом. Академия должна объявить ничью.

О том, как изменилась киноиндустрия

Мне грустно, что люди не любят кино настолько, чтобы бороться за него. Я вижу, как Кристофер Нолан и Квентин Тарантино ведут одинокую борьбу, и мне бы хотелось быть на свободе, чтобы присоединиться к ним. Эти слияния — это очень плохо. Нам нужно больше кино, а не меньше.

О том, по каким фильмам его будут помнить

«Криминальное чтиво» и «Влюбленный Шекспир» — вот самые культовые фильмы, которые я снял. Они представляют две стороны моей личности. «Влюбленный Шекспир» — это все исторические фильмы; «Криминальное чтиво» — это все «крутые» фильмы. Мое главное сожаление — фильм «Признания опасного человека», который снял Джордж Клуни. Это такой великолепный фильм, но я его так испортил. Если я когда-нибудь выберусь отсюда, я куплю права и перевыпущу его.

Как бы снял кино о своей жизни

(На вопрос: Если бы вы снимали фильм обо всем этом, кем бы вы изобразили своего персонажа? Злодеем? Жертвой? Трагическим героем?) Всеми тремя. Я многое портил и делал ужасные вещи. Но я также сделал много хорошего — я помог изменить культуру. Я построил много карьер. Я был добр ко многим людям. Я не жертва. Я тот, кто пережил. Пережил свои собственные ошибки. Но я в сложной ситуации и знаю это. Я должен вдохновлять себя сам, потому что никто другой этого не сделает.

Подготовили Яна Рождественская, Николай Зубов

Фотогалерея

Кто обвинял Харви Вайнштейна в домогательствах

Модель Хайди Клум, актриса Ума Турман, продюсеры Дезри Грубер и Харви Вайнштейн на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Калифорнии, 2014 год

Модель Хайди Клум, актриса Ума Турман, продюсеры Дезри Грубер и Харви Вайнштейн на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Калифорнии, 2014 год

Фото: Araya Diaz / Getty Images for The Weinstein Company

В октябре 2017 года &lt;B>Ева Грин&lt;/B> заявила в интервью Variety о домогательствах Вайнштейна на деловой встрече в Париже. Из-за неподобающего поведения продюсера актриса оттолкнула его

В октябре 2017 года Ева Грин заявила в интервью Variety о домогательствах Вайнштейна на деловой встрече в Париже. Из-за неподобающего поведения продюсера актриса оттолкнула его

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

В октябре 2017 года актриса &lt;B>Мира Сорвино&lt;/B> дала интервью газете The New York Times, в котором рассказала о преследовании и домогательствах Харви Вайнштейна в 1995 году на Международном кинофестивале в Торонто

В октябре 2017 года актриса Мира Сорвино дала интервью газете The New York Times, в котором рассказала о преследовании и домогательствах Харви Вайнштейна в 1995 году на Международном кинофестивале в Торонто

Фото: Reuters

В октябре 2017 году &lt;B>Гвинет Пэлтроу&lt;/B> (на фото справа) рассказала, как Вайнштейн пытался склонить ее к сексу на рабочей встрече перед началом съемок фильма «Эмма» в 1996 году. Актриса сообщила о случившемся своему бойфренду Брэду Питту. После инцидента Вайнштейн убедил Пэлтроу больше не упоминать его «ухаживания»

В октябре 2017 году Гвинет Пэлтроу (на фото справа) рассказала, как Вайнштейн пытался склонить ее к сексу на рабочей встрече перед началом съемок фильма «Эмма» в 1996 году. Актриса сообщила о случившемся своему бойфренду Брэду Питту. После инцидента Вайнштейн убедил Пэлтроу больше не упоминать его «ухаживания»

Фото: Patrick McMullan / Getty Images

В октябре 2017 года &lt;B>Анджелина Джоли&lt;/B> в письме The New York Times описала инцидент, который произошел с ней в 1999 году. По словам актрисы, тогда Вайнштейн попытался остаться с ней наедине в гостиничном номере

В октябре 2017 года Анджелина Джоли в письме The New York Times описала инцидент, который произошел с ней в 1999 году. По словам актрисы, тогда Вайнштейн попытался остаться с ней наедине в гостиничном номере

Фото: Kostas Alexander / Fotos International / Getty Images

В октябре 2017 года актриса &lt;B>Розанна Аркетт&lt;/B> в интервью The New York Times рассказала о принуждениях со стороны Вайнштейна в начале 1990-х к оральному сексу под видом массажа в отеле «Беверли-Хиллз». После отказа актриса перестала получать роли в его фильмах

В октябре 2017 года актриса Розанна Аркетт в интервью The New York Times рассказала о принуждениях со стороны Вайнштейна в начале 1990-х к оральному сексу под видом массажа в отеле «Беверли-Хиллз». После отказа актриса перестала получать роли в его фильмах

Фото: Bertrand LAFORET / Gamma-Rapho / Getty Images

В октябре 2017 года актриса &lt;B>Жюдит Годреш&lt;/B> заявила, что в 1996 году на Каннском кинофестивале Харви Вайнштейн пытался изнасиловать ее в гостиничном номере

В октябре 2017 года актриса Жюдит Годреш заявила, что в 1996 году на Каннском кинофестивале Харви Вайнштейн пытался изнасиловать ее в гостиничном номере

Фото: THIERRY ORBAN / Sygma / Getty Images

Осенью 2017 года &lt;B>Сальма Хайек&lt;/B> рассказала The New York Times, как Харви Вайнштейн домогался ее на съемках фильма «Фрида» (2002). После его многочисленных угроз и отказов актрисы в сексуальной связи, продюсер принудил ее сняться в обнаженной сцене с другой девушкой

Осенью 2017 года Сальма Хайек рассказала The New York Times, как Харви Вайнштейн домогался ее на съемках фильма «Фрида» (2002). После его многочисленных угроз и отказов актрисы в сексуальной связи, продюсер принудил ее сняться в обнаженной сцене с другой девушкой

Фото: J. Vespa / WireImage

Осенью 2017 года актриса &lt;B>Флоранс Дарель&lt;/B> рассказала изданию People, как Вайнштейн преследовал ее в 1990-х и домогался в парижском отеле «Риц», пока в соседнем номере находилась его жена

Осенью 2017 года актриса Флоранс Дарель рассказала изданию People, как Вайнштейн преследовал ее в 1990-х и домогался в парижском отеле «Риц», пока в соседнем номере находилась его жена

Фото: Eric Weiss / WWD / Penske Media / Getty Images

В октябре 2017 года &lt;B>Кейт Бекинсейл&lt;/B> в соцсетях поделилась подробностями с премьеры фильма «Интуиция» в 2002 году. По словам актрисы, после ее появления на красной дорожке в строгом костюме, Вайнштейн оскорбил ее и принуждал надеть откровенный наряд

В октябре 2017 года Кейт Бекинсейл в соцсетях поделилась подробностями с премьеры фильма «Интуиция» в 2002 году. По словам актрисы, после ее появления на красной дорожке в строгом костюме, Вайнштейн оскорбил ее и принуждал надеть откровенный наряд

Фото: Jon Furniss / WireImage / Getty Images

В октябре 2017 года &lt;B>Леа Сейду&lt;/B> рассказала The New York Times о домогательствах продюсера. В 2012 году актриса встретилась с ним на модном показе в Париже, он пригласил ее на встречу в отеле, где пытался поцеловать

В октябре 2017 года Леа Сейду рассказала The New York Times о домогательствах продюсера. В 2012 году актриса встретилась с ним на модном показе в Париже, он пригласил ее на встречу в отеле, где пытался поцеловать

Фото: Michael Sohn / AP

В октябре 2017 года экс-директор госкомпании «Роскино» &lt;B>Екатерина Мцитуридзе&lt;/B> в интервью журналу The Hollywood Reporter рассказала, что в 2004 году на Венецианском фестивале Вайнштейн под предлогом обсуждения совместной работы с российскими сценаристами пригласил ее в свой номер и попытался соблазнить

В октябре 2017 года экс-директор госкомпании «Роскино» Екатерина Мцитуридзе в интервью журналу The Hollywood Reporter рассказала, что в 2004 году на Венецианском фестивале Вайнштейн под предлогом обсуждения совместной работы с российскими сценаристами пригласил ее в свой номер и попытался соблазнить

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Осенью 2017 года модель &lt;B>Амбра Баттилана&lt;/B> рассказала в интервью The New Yorker о своем заявлении в полицию в 2015 году, которое она написала после попытки изнасилования. Она записала свой разговор с Вайнштейном в номере отеля, когда он пытался принудить ее к близости и называл это «привычным» для себя поведением

Осенью 2017 года модель Амбра Баттилана рассказала в интервью The New Yorker о своем заявлении в полицию в 2015 году, которое она написала после попытки изнасилования. Она записала свой разговор с Вайнштейном в номере отеля, когда он пытался принудить ее к близости и называл это «привычным» для себя поведением

Фото: Spencer Platt / Getty Images

В октябре 2017 года &lt;B>Азия Ардженто&lt;/B> в интервью The New Yorker рассказала про приглашение Вайнштейна на вечеринку в 1996 году, на которой он принудил ее к оральному сексу. В 2018 году уже саму актрису обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего актера Джимми Беннетта, которому она заплатила за молчание

В октябре 2017 года Азия Ардженто в интервью The New Yorker рассказала про приглашение Вайнштейна на вечеринку в 1996 году, на которой он принудил ее к оральному сексу. В 2018 году уже саму актрису обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего актера Джимми Беннетта, которому она заплатила за молчание

Фото: Denise Truscello / WireImage

В октябре 2017 года &lt;B>Эмма де Кон&lt;/B> рассказала The New Yorker, что в 2010 году Харви Вайнштейн пригласил ее на ланч в Париже, предложил роль в одной из своих картин и попросил зайти в его номер за копией сценария. В отеле продюсер ушел в ванную, а вышел обнаженный

В октябре 2017 года Эмма де Кон рассказала The New Yorker, что в 2010 году Харви Вайнштейн пригласил ее на ланч в Париже, предложил роль в одной из своих картин и попросил зайти в его номер за копией сценария. В отеле продюсер ушел в ванную, а вышел обнаженный

Фото: Loic Venance, Pool / AP

В интервью изданию Variety в 2017 году актриса &lt;B>Хизер Грэм&lt;/B> рассказала, как в начале 2000-х Вайнштейн предложил ей роль в фильме в обмен на секс. Она отказала продюсеру и лишилась места в его картинах

В интервью изданию Variety в 2017 году актриса Хизер Грэм рассказала, как в начале 2000-х Вайнштейн предложил ей роль в фильме в обмен на секс. Она отказала продюсеру и лишилась места в его картинах

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

В статье The New Yorker от 2017 года &lt;B>Джессика Барт&lt;/B> рассказала, как в 2011 году после церемонии «Золотого глобуса» Вайнштейн пригласил ее на бизнес-встречу в отель. В номере он попытался принудить актрису к сексу. После ее отказа, он оскорбил ее, заявив, что ей необходимо похудеть, «чтобы быть в состоянии конкурировать с Милой Кунис»

В статье The New Yorker от 2017 года Джессика Барт рассказала, как в 2011 году после церемонии «Золотого глобуса» Вайнштейн пригласил ее на бизнес-встречу в отель. В номере он попытался принудить актрису к сексу. После ее отказа, он оскорбил ее, заявив, что ей необходимо похудеть, «чтобы быть в состоянии конкурировать с Милой Кунис»

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Осенью 2017 года &lt;B>Мелисса Сейджмиллер&lt;/B> (на фото слева) рассказала The Huffington Post про работу над фильмом «Вирус любви» (2001). Харви Вайнштейн пригласил ее в гостиничный номер и пытался поцеловать. После инцидента продюсер принудил актрису лететь с ним на частном самолете, на котором находились и другие участники съемочной группы

Осенью 2017 года Мелисса Сейджмиллер (на фото слева) рассказала The Huffington Post про работу над фильмом «Вирус любви» (2001). Харви Вайнштейн пригласил ее в гостиничный номер и пытался поцеловать. После инцидента продюсер принудил актрису лететь с ним на частном самолете, на котором находились и другие участники съемочной группы

Фото: Chris Pizzello / AP

Осенью 2017 году &lt;B>Кара Делевинь&lt;/B> написала в соцсетях о том, как в начале своей карьеры Вайнштейн пригласил ее в свой гостиничный номер под видом прослушивания на роль в фильме. Продюсер заставил модель целоваться с другой женщиной, после чего попытался поцеловать ее сам

Осенью 2017 году Кара Делевинь написала в соцсетях о том, как в начале своей карьеры Вайнштейн пригласил ее в свой гостиничный номер под видом прослушивания на роль в фильме. Продюсер заставил модель целоваться с другой женщиной, после чего попытался поцеловать ее сам

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Осенью 2017 года актриса &lt;b>Роуз Макгоуэн&lt;/b> заявила в соцсетях, что Харви Вайнштейн заплатил ей $100 тыс. за молчание об изнасиловании в 1997 году

Осенью 2017 года актриса Роуз Макгоуэн заявила в соцсетях, что Харви Вайнштейн заплатил ей $100 тыс. за молчание об изнасиловании в 1997 году

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

В 2017 году актриса &lt;B>Минка Келли&lt;/B> заявила в соцсетях о своей встрече с Вайнштейном, на которой он предложил ей романтические отношения. После отказа продюсер взял с нее обещание хранить молчание о произошедшем

В 2017 году актриса Минка Келли заявила в соцсетях о своей встрече с Вайнштейном, на которой он предложил ей романтические отношения. После отказа продюсер взял с нее обещание хранить молчание о произошедшем

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP, File / AP

В феврале 2018 года &lt;B>Ума Турман&lt;/B> обвинила Вайнштейна в домогательствах после совместной работы над фильмом «Криминальное чтиво» (1994). Актриса рассказала, что Вайнштейн приставал к ней дважды: в бане парижского отеля и в номере лондонского «Савоя»

В феврале 2018 года Ума Турман обвинила Вайнштейна в домогательствах после совместной работы над фильмом «Криминальное чтиво» (1994). Актриса рассказала, что Вайнштейн приставал к ней дважды: в бане парижского отеля и в номере лондонского «Савоя»

Фото: M. Caulfield / WireImage

В апреле 2018 года актриса &lt;B>Эшли Джадд&lt;/B> заявила в суде, что Харви Вайнштейн лишил ее роли в трилогии «Властелин колец» после отказа вступить с ним в половую связь в 1998 году

В апреле 2018 года актриса Эшли Джадд заявила в суде, что Харви Вайнштейн лишил ее роли в трилогии «Властелин колец» после отказа вступить с ним в половую связь в 1998 году

Фото: Ron Galella / Getty Images

В январе 2020 года актриса &lt;B>Аннабелла Шиорра&lt;/B> на слушаниях в суде Нью-Йорка заявила, что в начале 1990-х Вайнштейн ворвался в ее квартиру и изнасиловал

В январе 2020 года актриса Аннабелла Шиорра на слушаниях в суде Нью-Йорка заявила, что в начале 1990-х Вайнштейн ворвался в ее квартиру и изнасиловал

Фото: Mary Evans / AF Archive / Warner Bro / ТАСС

В феврале 2020 года актриса &lt;B>Джессика Манн&lt;/B> заявила на судебном заседании, что в 2013 году Харви Вайнштейн не дал ей выйти из гостиничного номера, заставил раздеться и изнасиловал

В феврале 2020 года актриса Джессика Манн заявила на судебном заседании, что в 2013 году Харви Вайнштейн не дал ей выйти из гостиничного номера, заставил раздеться и изнасиловал

Фото: Stephen Yang / Reuters

В ноябре 2022 года жена губернатора Калифорнии и актриса &lt;B>Дженнифер Сибел&lt;/B> рассказала в суде о том, как на кинофестивале в Торонто в 2005 году Вайнштейн принуждал ее к сексу в номере отеля

В ноябре 2022 года жена губернатора Калифорнии и актриса Дженнифер Сибел рассказала в суде о том, как на кинофестивале в Торонто в 2005 году Вайнштейн принуждал ее к сексу в номере отеля

Фото: Miss Representation / Girls Club Inc.

1 / 26

