«Я не хочу умереть здесь»

Издание The Hollywood Reporter опубликовало интервью известного кинопродюсера Харви Вайнштейна, взятое в нью-йоркской тюрьме Райкерс-Айленд, где он ожидает судебного заседания по своей очередной апелляции. В интервью Вайнштейн говорит о своей невиновности, о чудовищных условиях заключения, о Джеффри Эпштейне, своей семье и даже дает прогноз о том, кто получит «Оскара» в ближайшее воскресенье. “Ъ” публикует избранные места из интервью.

Фото: Curtis Means / Pool Photo / AP Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейн — сооснователь независимой кинокомпании Miramax. Среди выпущенных ею фильмов — получившие «Оскара» «Английский пациент», «Влюбленный Шекспир», «Чикаго». В 1993 году Miramax была куплена компанией Disney. В 2005 году братья Вайнштейн основали The Weinstein Company. Среди фильмов, которые она успела выпустить, оскароносные «Король говорит» и «Артист», а также кассовые хиты «Джанго освобожденный» и «Мой парень — псих».

Обвинения в сексуальном насилии начали сыпаться на Харви Вайнштейна в 2017 году. В принуждении к сексу его обвиняли десятки женщин, в том числе Гвинет Пэлтроу.

Первый приговор (23 года тюрьмы) ему был вынесен в феврале 2020 года. В феврале 2023 года его приговорили еще к 16 годам заключения по обвинению в изнасиловании в 2013 году актрисы из Лос-Анджелеса. Вайнштейн продолжает подавать апелляции по своим приговорам. 14 апреля этого года должно состояться заседание суда по очередной апелляции.

За последние годы Харви Вайнштейна неоднократно госпитализировали, а в октябре 2024-го сообщалось, что у него диагностировали рак костного мозга.

О тюрьме Вайнштейн о тюремном быте Я почти все время провожу в своей камере. Иногда я выхожу, в инвалидной коляске, просто чтобы глотнуть воздуха. Но это только на час-полтора. 23 часа в сутки я нахожусь в камере. У меня нет никаких контактов с людьми, кроме охранников… и медиков. Это и есть мой круг общения тут… Это ад… Для меня слишком опасно находиться рядом с другими людьми… Мне постоянно угрожают, надо мной постоянно издеваются… Однажды, когда я ждал своей очереди, чтобы позвонить по телефону, я спросил парня… закончил ли он. Он отступил и с силой ударил меня по лицу. Я упал на пол, текла кровь… Мне было очень больно. Копы спросили меня, кто это сделал, но я не мог ответить. Нельзя быть «крысой». Таков закон джунглей. О смерти (От мысли, что я могу умереть здесь.— “Ъ”), мне страшно до жути. Какие же все холодные и бездушные. Невероятно! Несмотря на то, как я жил, сколько я сделал для общества, я не получаю никакого снисхождения. Что бы я плохого ни сделал, по их мнению, я же не смертный приговор получил. В марте мне будет 74. Я не хочу умереть здесь. О самоубийстве Нет! Никогда! No! Never! Все для меня сейчас очень плохо, но ничего подобного я никогда не сделаю. Ради детей.

О преступлениях Вайнштейн об обвинениях в свой адрес (Женщины готовы врать обо мне и моих действиях.— “Ъ”) по многим причинам. Но в основном из-за того, что там замешаны деньги. Знаете, одна получила полмиллиона долларов. Другая тоже. Третья получила $3 млн. И все, что им требовалось, чтобы уйти с чеком,— заполнить бланк, в котором говорилось, что я подверг их сексуальному насилию… То же самое и с Disney. Disney была не нужна публичная борьба, поэтому они просто заплатили людям, чтобы те ушли. Это какой-то эффект подражания. Обо мне могут говорить все что угодно. Это будет в открытом доступе. Но очень немногие из этих историй были рассмотрены в суде… Я с кем-то неудачно заигрывал? Я переборщил? Да. Был я назойлив? Чересчур пытался соблазнить? Да, да, да. Слушайте, мне не стоило встречаться с теми, с кем встречался. Я был женат на потрясающей женщине. Она не знала, что происходит. Я все время врал. Я заставлял своих сотрудников это скрывать. Но применял ли я когда-нибудь сексуальное насилие по отношению к женщине? Нет. Никогда… И я плохо поступал не потому, что я кого-то домогался в сексуальном плане, а потому что я обманывал свою жену. Я отчаянно пытался скрыть от нее это. Я не хотел, чтобы об этом узнали в Disney. Я делал все, чтобы защититься от скандала… Были женщины, которые точно знали, на что идут. Может быть, им было неприятно, может, они потом пожалели об этом. Может, они увидели в этом способ заработать. Но не все из них были так наивны, как хотели казаться. О том, почему обвинения Гвинет Пэлтроу были для него особенно неприятны Она была очень хорошим моим другом. Я не знаю, что подвигло ее так себя повести. Сделать из мухи слона. После какой-то встречи я сказал ей: «Массаж не хочешь?» Она ответила: «Нет, не думаю». Я намек понял. Я ее и пальцем не тронул. А она рассказала об этом Брэду Питту. Брэд Питт пришел ко мне и сказал: «Попробуй только что-то сделать с моей девушкой». Я ответил: «Не волнуйся, Брэд. Я все понял». А потом Гвинет… в The New York Times раздула из этого целую историю. Она знала, что ничего не было. И человек, который был мне другом, который обязан мне своей карьерой, ударил меня в спину ножом. Она просто хотела быть частью толпы. Никогда не прощу ее за это. Вайнштейн о том, что бы он изменил Я бы больше уважал этих женщин. Для начала, я бы с ними не связывался. Я бы оставался верным в браке. Я бы сказал: «У меня есть семья. Я буду ее защищать». Я был дураком. Признаю это. Вайнштейн об Эпштейне Я, может быть, сталкивался с ним раз или два. Мы в разных кругах вращались. Мы, конечно, не были друзьями. Я знаю только то, что читал в газетах, так что ничего не могу сказать по сути. Я не очень доверяю прессе. И прокурорам. Но те преступления, в которых его обвиняют, по-настоящему ужасны. Они совершенно не похожи на мои.

О семье Вайнштейн об отношениях с детьми Я разговариваю с тремя своими детьми каждый день: с моей старшей дочерью, которой сейчас 30 лет, с 12-летней дочерью и 15-летним сыном. Двое других детей не разговаривают со мной уже шесть лет... (Общение с детьми.— “Ъ”) единственное, что помогает мне сохранять рассудок. (Мои младшие дети.— “Ъ”) знают все. Они достаточно взрослые, чтобы пользоваться Google. Но я сказал им, что никогда никого не насиловал, и они мне верят... Я не разрешаю дочери приезжать ко мне сюда. Мой зять иногда привозит сюда моего 12-летнего внука. Но ему тоже тяжело. Это эмоционально калечит его. О дочерях, которые не хотят разговаривать с ним и сменили фамилии (Я пытался связаться с ними много раз.— “Ъ”) Они никогда не отвечают. Их мать тоже прекратила общение со мной. С тех пор, как появились обвинения, от них полная тишина. (Я уверен, что смогу восстановить отношения.— “Ъ”), когда я выберусь отсюда и докажу свою невиновность. Я выиграл последнюю апелляцию. Я выиграю и эту тоже. Когда я лежу в этой камере и думаю о них, я просто хочу, чтобы они знали, что я их люблю. Я не делал того, что, как они считают, я сделал. О своей бывшей жене Джорджине Мы вообще не разговариваем. Она позволяет мне видеться с детьми, за что я ей благодарен. Мне жаль, что ей тоже досталась эта дурная слава. Она ничего не знала о том, что я делал. Я был мастером обмана и уловок. Наказывать и ее — это безумие. Все те женщины, которых она так красиво одевала, бросили ее за один день. Ради Бога, имейте хоть немного мужества.

О кино О том, кто возьмет в этом году «Оскара» Это гонка двоих — Пола Томаса Андерсона и Райана Куглера. Я имел удовольствие работать с обоими. С Полом я работал над «Мастером». С Райаном я работал над «Станцией “Фрутвейл”». Они оба величайшие. Я люблю Райана — он лучший в своем деле. Когда Пол Томас Андерсон и я снимали «Мастера», он подошел ко мне и спросил: «Тут есть что-то, что можно вырезать? Он длинный». Я посмотрел и сказал: «Черт возьми, это шедевр. Я не вырежу ни одного кадра». Он был самым джентльменским джентльменом. Академия должна объявить ничью. О том, как изменилась киноиндустрия Мне грустно, что люди не любят кино настолько, чтобы бороться за него. Я вижу, как Кристофер Нолан и Квентин Тарантино ведут одинокую борьбу, и мне бы хотелось быть на свободе, чтобы присоединиться к ним. Эти слияния — это очень плохо. Нам нужно больше кино, а не меньше. О том, по каким фильмам его будут помнить «Криминальное чтиво» и «Влюбленный Шекспир» — вот самые культовые фильмы, которые я снял. Они представляют две стороны моей личности. «Влюбленный Шекспир» — это все исторические фильмы; «Криминальное чтиво» — это все «крутые» фильмы. Мое главное сожаление — фильм «Признания опасного человека», который снял Джордж Клуни. Это такой великолепный фильм, но я его так испортил. Если я когда-нибудь выберусь отсюда, я куплю права и перевыпущу его. Как бы снял кино о своей жизни (На вопрос: Если бы вы снимали фильм обо всем этом, кем бы вы изобразили своего персонажа? Злодеем? Жертвой? Трагическим героем?) Всеми тремя. Я многое портил и делал ужасные вещи. Но я также сделал много хорошего — я помог изменить культуру. Я построил много карьер. Я был добр ко многим людям. Я не жертва. Я тот, кто пережил. Пережил свои собственные ошибки. Но я в сложной ситуации и знаю это. Я должен вдохновлять себя сам, потому что никто другой этого не сделает.

Подготовили Яна Рождественская, Николай Зубов