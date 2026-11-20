Иракская регулярная армия смогла избежать прямого вооруженного столкновения с одной из крупных проиранских группировок «Катаиб Хезболла», действующей как государство в государстве. Конфликт между центральным правительством и боевиками стал нарастать 16 ноября, когда Багдад, обвинив их перед этим в крупной краже государственной нефти, потребовал освободить крупнейший форпост — город Джурф-ас-Сахр, откуда и велась контрабанда нефтепродуктов. К 20 ноября Багдад и военизированная организация договорились, что ее боевики просто передислоцируются в другие районы Ирака.