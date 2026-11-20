Ирак избежал столкновения с проиранской группировкой «Катаиб Хезболла»
Иракская регулярная армия смогла избежать прямого вооруженного столкновения с одной из крупных проиранских группировок «Катаиб Хезболла», действующей как государство в государстве. Конфликт между центральным правительством и боевиками стал нарастать 16 ноября, когда Багдад, обвинив их перед этим в крупной краже государственной нефти, потребовал освободить крупнейший форпост — город Джурф-ас-Сахр, откуда и велась контрабанда нефтепродуктов. К 20 ноября Багдад и военизированная организация договорились, что ее боевики просто передислоцируются в другие районы Ирака.
«Группировка "Катаиб Хезболла" выведет свои силы из района Джурф-ас-Сахр,— подтвердил представитель главнокомандующего иракскими вооруженными силами Сабах ан-Нуман.— С группировкой достигнуты договоренности и существует твердая приверженность реализации плана иракского премьер-министра (по восстановлению федерального контроля над городом.— “Ъ”). Все подразделения силовых структур, предназначенные для размещения в регионе, уже находятся на месте». Сабах ан-Нуман выразил надежду, что «процесс передачи ответственности» не вызовет осложнений.