Уход за зелеными насаждениями Липецка обойдется до 142 млн рублей в 2027 году
Управление главного смотрителя города Липецка ищет подрядчика для содержания зеленых насаждений и озелененных территорий в 2027 году. Максимальная цена контракта составляет 141,7 млн руб. Соответствующая информация появилась в ЕИС «Закупки».
По условиям контракта работы по содержанию зеленых насаждений и озелененных территорий включают в себя уход за:
деревьями в условиях магистралей и улиц;
кустарниками, в том числе в живой изгороди;
кустарниками в живой изгороди;
обыкновенными и рулонными газонами;
однолетними и многолетними цветниками;
луковичными цветами;
асфальтовыми и плиточными дорожками в скверах и бульварах;
урнами и декоративным оформлением клумб.
Также подрядчик должен будет обеспечить снос поросли и следить за автоматизированным поливом. Размер аванса составит 30% от итоговой суммы соглашения. Услуги оплатят из городского бюджета. Заявки на участие в торгах будут принимать до 9 декабря. Итоги аукциона подведут 10 декабря.
На этой неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в Липецке не состоялся очередной электронный аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) площадью 1,6 га в промышленной зоне на улице Ковалева, 109б. Начальная цена лота составляла 2,4 млн руб.