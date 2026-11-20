Также подрядчик должен будет обеспечить снос поросли и следить за автоматизированным поливом. Размер аванса составит 30% от итоговой суммы соглашения. Услуги оплатят из городского бюджета. Заявки на участие в торгах будут принимать до 9 декабря. Итоги аукциона подведут 10 декабря.