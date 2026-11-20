Господин Хинштейн заявил: «Наши работники АПК в приграничье держат удар: продолжают работать, кормить страну и не сворачивать производство в условиях, в которых работать, казалось бы, невозможно. Это их заслуга и их мужество. А наша задача — вернуть им то, что они потеряли не по своей воле».