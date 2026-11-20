107 аграриев Курской области получат 3,7 млрд рублей компенсаций из-за атак ВСУ
Правительство Курской области утвердило правила предоставления средств пострадавшим из-за атак ВСУ сельхозтоваропроизводителям приграничных районов. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в «Максе». На получение компенсаций за счет ранее выделенных из федерального бюджета 3,7 млрд руб. могут претендовать 107 хозяйств.
Согласно утвержденному порядку, государственные средства распределят по трем ключевым направлениям: компенсация потерь за неубранный урожай, возмещение ущерба за утрату сырья и готовой продукции на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, а также выплаты за утрату площадей под многолетними плодовыми насаждениями. Министерство сельского хозяйства Курской области начинает прием документов от заявителей 20 ноября.
Господин Хинштейн заявил: «Наши работники АПК в приграничье держат удар: продолжают работать, кормить страну и не сворачивать производство в условиях, в которых работать, казалось бы, невозможно. Это их заслуга и их мужество. А наша задача — вернуть им то, что они потеряли не по своей воле».
В сентябре правительство России по поручению президента приняло решение о направлении дополнительных средств на поддержку аграриев Белгородской, Брянской и Курской областей. Тогда сообщалось, что Курская область получит порядка 3,7 млрд руб., которые планировалось направить на компенсацию понесенных убытков, проведение полевых работ, а также на расчеты с поставщиками и обслуживание кредитов.