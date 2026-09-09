Правительство РФ поддержит сельхозпроизводителей Курской и Белгородской областей

Белгородская и Курская области как приграничные регионы получат дополнительные средства для повышения устойчивости сельского хозяйства и компенсации ущерба. Об этом сообщила пресс-служба кабмина по итогам заседания правительства РФ 9 сентября. Конкретные суммы и механизм поддержки пока не озвучены. Еще одним получателем средств станет Брянская область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«По поручению президента правительство направит дополнительные средства, чтобы помочь хозяйствам в этих субъектах, что позволит им компенсировать часть понесенного ущерба, завершить сбор урожая и приступить к севу озимых»,— рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Кабмин рассчитывает, что меры будут способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах, где производство и переработка сельскохозяйственной продукции проходят в непростых условиях.

«Несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс в приграничных регионах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности, снабжая жителей этих областей и других потребителей качественной продукцией»,— подчеркнул Михаил Мишустин.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале уточнил, что правительство России направляет в регион (включая средства на компенсацию ущерба приграничным производителям) порядка 3,7 млрд руб.

«Выделенные средства — большая помощь, наши сельхозники в приграничье смогут завершить уборочную кампанию и начать сев озимых культур. Деньги также можно будет направить на погашение кредитов и рассчитаться с поставщиками»,— написал господин Хинштейн.

В августе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что правительство РФ приняло решение распространить режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на всю территорию Белгородской, Брянской и Курской областей. Ранее льготы действовали лишь на отдельных приграничных участках. Статус резидента СЭЗ теперь доступен предпринимателям, намеренным реализовывать инвестиционные проекты в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.

Денис Данилов