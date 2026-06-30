Вызов для операторов

Маркировка международных звонков может обойтись операторам связи в 3 млрд руб. за год. Планируется, что звонки с иностранных номеров будут помечаться с 1 марта 2027 года. В Минцифры не ожидают больших расходов со стороны операторов, указывая, что большинство уже имеет необходимый функционал. Операторы с такой оценкой не согласны, особенно в свете роста числа международных звонков на 30% после блокировки иностранных мессенджеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Расходы операторов связи на маркировку международных вызовов составят 3 млрд руб. за один год, следует из сводного отчета к проекту постановления Минцифры о правилах маркировки соответствующих звонков. Документ опубликован на портале regulation.gov. Подобную маркировку предлагается ввести с 1 марта 2027 года. Планируется, что международные звонки как минимум будут подписываться словами «иностранный вызов», а «при наличии технической возможности» — еще и кратким наименованием государства, из которого происходит вызов, следует из проекта постановления.

С 1 сентября 2025 года операторы связи должны маркировать вызовы от юрлиц. У операторов «большой четверки» маркировка стоит в среднем 30 коп. за попытку вызова. При этом плата взимается вне зависимости от того, было установлено соединение или нет. Маркировка международных звонков вводится вторым антифрод-пакетом поправок в законодательство. Кроме того, в нем предусмотрена возможность для граждан установить самозапрет на такие звонки.

Ранее “Ъ” писал, что власти доработали второй пакет антимошеннических поправок в законодательство. В частности, в него вошли меры по регулированию сим-карт, создание единой базы IMEI-номеров устройств граждан, запрет для хостинг-провайдеров предоставлять ресурсы для размещения VPN-сервисов и другие меры (см. “Ъ” от 8 июня). 26 июня закон был подписан Владимиром Путиным.

В Минцифры уверяют, что в основе такой оценки расходов операторов связи на маркировку международных вызовов «лежит формальный критерий». «Минцифры отдельно будет собирать данные о возможных затратах у операторов и анализировать их. Министерство не ожидает больших расходов со стороны телеком-компаний, так как у большинства операторов связи этот функционал уже готов»,— заявляют в Минцифры.

Операторы не согласны с такой оценкой своих расходов на реализацию проекта. На фоне блокировок голосовых звонков в мессенджерах число международных вызовов выросло примерно на 30%, говорят в Т2. Голосовые звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) были заблокированы в августе 2025 года, что было аргументировано тем, что мессенджеры в основном используются мошенниками (см. “Ъ” от 11 августа 2025 года).

«Значительных инвестиций потребовал запуск услуги маркировки как нового продукта из-за необходимости установки нового оборудования, маркировка международных вызовов стала еще одной дополнительной настройкой на базе этого ресурсозатратного запуска»,— говорят в Т2.

В «Вымпелкоме» подчеркивают, что уже информируют абонентов о международных вызовах: «Такие решения требуют от операторов связи значительных технических, организационных и финансовых ресурсов. При этом они реализуются за счет собственных средств операторов и без отдельной платы для абонентов». В «МегаФоне» добавляют, что маркировка международных вызовов с указанием страны «потребует доработки уже существующих решений и дополнительных инвестиций в сетевую инфраструктуру». При этом система маркировки уже реализована у операторов, заявляют в компаниях. В МТС отказались от комментариев.

Маркировка не дает «жесткой аутентификации», а лишь отображает метку по данным из базы оператора, напоминает партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. По его мнению, эта мера способна повысить доверие пользователей к легальным звонкам из-за границы, но «телефонное мошенничество ограничит лишь отчасти». «Реальный антифрод-эффект давала бы криптографическая аутентификация вызова»,— продолжает господин Кудряшов. При такой схеме оператор, от которого вызов исходит, подписывает его цифровым сертификатом, заверяя, что номер действительно принадлежит звонящему. Принимающая сторона проверяет эту подпись и присваивает вызову уровень доверия. Такая схема, принятая, например, в США, блокирует один из главных мошеннических приемов — подмену номера, говорит эксперт.

Алексей Жабин