Согласно проекту контракта, подрядчик должен приступить к работам 15 марта 2027 года и полностью завершить их к 15 сентября 2028-го. В 2027 году запланировано выполнение первых девяти этапов строительства, остальные 15 этапов намечены на период с января по сентябрь 2028 года. Финансирование предусмотрено из бюджета Орла. Гарантийный срок на созданную инфраструктуру составит пять лет.