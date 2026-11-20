В Орле на строительство инфраструктуры для частного сектора выделили 305 млн
Казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик Орла» объявило электронный аукцион на первый этап строительства улично-дорожной сети и сетей газораспределения в Северном районе областного центра. Начальная цена контракта составляет 305,1 млн руб. Авансовый платеж предусмотрен в размере 10%. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Инфраструктуру создают для обеспечения частного сектора. Речь идет о территории, ограниченной улицей Михалицына, Керамическим переулком, полосой отчуждения железной дороги и улицей Раздольной. Победителю торгов предстоит построить дорожную сеть и проложить распределительные газопроводы, разбив весь комплекс мероприятий на 24 этапа.
Согласно проекту контракта, подрядчик должен приступить к работам 15 марта 2027 года и полностью завершить их к 15 сентября 2028-го. В 2027 году запланировано выполнение первых девяти этапов строительства, остальные 15 этапов намечены на период с января по сентябрь 2028 года. Финансирование предусмотрено из бюджета Орла. Гарантийный срок на созданную инфраструктуру составит пять лет.
Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 8 декабря, итоги планируется подвести 10-го.
Предыдущие торги на строительство инфраструктуры в Северном районе Орла признали несостоявшимися из-за отсутствия претендентов. К повторному аукциону начальная цена контракта увеличилась на 6,4 млн руб. (на 2,1%) — ранее она составляла 298,8 млн руб.
На прошлой неделе стало известно, что казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик» в рамках конкурса ищет подрядчика для ремонта участков дороги Ливны — Евланово — Долгое в Ливенском районе. Начальная цена контракта составляет 285,9 млн руб.