В Орле за 299 млн рублей хотят построить инфраструктуру для частного сектора

Казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» объявило аукцион на первый этап строительства улично-дорожной и газораспределительной сетей для частных домов в Северном районе. Начальная цена контракта составляет 298,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Работы пройдут на территории, ограниченной улицей Михалицына, переулком Керамическим, улицей Раздольной и полосой отчуждения железной дороги. Техническое задание включает проведение земляных работ, укладку дорожного покрытия, монтаж бордюров, тротуаров и системы уличного освещения. Кроме того, победителю торгов предстоит проложить газопровод, а также построить ливневую и напорную канализацию с колодцами, дождеприемниками, перепадными камерами и канализационной насосной станцией.

Финансирование осуществляется за счет бюджета города. Авансовый платеж предусмотрен в размере 10%. Подрядчик должен приступить к выполнению контракта 15 марта 2027 года. Работы будут проводиться непрерывно и разделены на 15 этапов. Результаты необходимо представить до 15 сентября 2028 года. Гарантийный срок составляет пять лет.

Прием заявок на участие в торгах продлится до 15 октября, подведение итогов запланировано на 19 октября.

На этой неделе стало известно, что контракт на отдельный этап реконструкции системы теплоснабжения в восточной части города Лиски Воронежской области достался местному ООО «Хива-строй» Кудрата Исмаилова. С единственным участником аукциона, чья заявка соответствовала всем требованиям, подписали соглашение по начальной стоимости — 29,8 млн руб.

Кабира Гасанова